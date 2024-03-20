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20 березня 2024, 14:05

Spotify за минулий рік виплатив виконавцям понад $9 мільярдів роялті

Spotify виплатив понад $9 млрд роялті минулого року. Ця сума зросла майже втричі за останні шість років, повідомляє стримінговий сервіс, у своєму останньому звіті «Голосно та чітко».

Spotify виплатив понад $9 млрд роялті минулого року.
Фото: pixabay.com

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Дохід виконавців

У 2023 році 1250 виконавців заробили понад $1 млн роялті кожен за записи і публікації; 11 600 заробили понад $100 000 доларів, а 66 000 — понад $10 000. Зазначається, що дані цифри майже потроїлися з 2017 року.

Мова

Більш ніж половина з цих 66 000 артистів походять з країн, де англійська мова не є основною.

Іспанська, німецька, португальська, французька та корейська лідирують серед інших мов, окрім англійської у Spotify. При цьому гінді, індонезійська, панджабі, тамільська та грецька мови у 2023 році значно поширилися у стримінговому сервісі.

Інді-артисти

Вперше в історії каталоги DIY-виконавців та виконавців, підписаних на незалежні студії звукозапису, склали близько половини всіх доходів, отриманих на Spotify у 2023 році — $4,5 млрд, що в 4 рази більше, ніж у 2017 році.

«Це найбільша сума, яку інді-винонавці коли-небудь отримували від однієї компанії за один рік», — йдеться в повідомленні Spotify.

Також зазначається, що за останні два роки Spotify виплатив майже $4 млрд власникам прав на публікацію контенту, які представляють авторів пісень.

Джерело: Мінфін
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