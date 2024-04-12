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12 квітня 2024, 20:00

Головне за тиждень: інфляція впала, Україна готова брати кредити в США, золото оновило максимум

Інфляція в Україні впала до мінімуму за 3,5 роки. Як змінилися ціни у березні

Річна інфляція у березні 2024 року скоротилась до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%. За даними держстату, у березні споживчі ціни зросли на 0,5% (до лютого 2024 року), з початку року — на 1,2% (до грудня 2023 року).

Нацбанк збільшив продаж долара на міжбанку і сильно підняв його курс — встановлено новий максимум

Населення у березні купило рекордно низький обсяг валюти

Обсяги купівлі валюти населенням у березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн. Це найнижчий показник з вересня 2023 року.

Україна готова взяти у борг у США — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога США «чим швидше, тим краще». Тому він готовий погодитися на позику. Президент поскаржився, що Україна стала внутрішньополітичним питанням у США, але він сподівається, що «розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу».

Золото вперше в історії перевищило $2400 за унцію

ЄС погодив умови продовження вільної торгівлі з Україною з обмеженнями

Європейський парламент та Європейська рада досягли попередньої угоди щодо призупинення дії імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на один рік, до 5 червня 2025 року.

ЄЦБ зберіг ключові процентні ставки на рекордно високому рівні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) залишив незмінними усі три ключові відсоткові ставки. Базова ставка за кредитами залишена на рівні 4,5%, ставка за депозитами — на рівні 4%, ставка за маржинальними кредитами — 4,75%.

В Україні можуть запустити програму оренди житла з правом його викупу

«Укрфінжитло» удосконалює програму доступного іпотечного кредитування «єОселя» та розробляє нові, зокрема програму оренди з правом викупу. Формат rent to own не новий, він досить популярний, зокрема, в європейських країнах, досвід яких експерти компанії зараз вивчають, щоб зробити українську модель максимально вигідною та дієвою.

Джерело: Мінфін
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