Ціна унції золота на Нью-Йоркській товарній біржі досягла історичного максимуму в $2400 за унцію.
12 квітня 2024, 18:35
Золото вперше в історії перевищило $2400 за унцію
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Котирування червневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex до 12:00 за київським часом підскочили на 1,7% — до $2413,9 за унцію. З початку року дорогоцінний метал додав у ціні понад 14%.
Крім того, спотова ціна срібла зросла на 2% до $29,04 за унцію, досягнувши найвищого рівня з початку 2021 року.
Платина зросла на 1,7% до $996,36, а паладій зміцнився на 0,5% до $1051,50.
Джерело: Мінфін
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