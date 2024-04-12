Золото вперше в історії перевищило $2400 за унцію

Ціна унції золота на Нью-Йоркській товарній біржі досягла історичного максимуму в $2400 за унцію.

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Котирування червневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex до 12:00 за київським часом підскочили на 1,7% — до $2413,9 за унцію. З початку року дорогоцінний метал додав у ціні понад 14%.

Крім того, спотова ціна срібла зросла на 2% до $29,04 за унцію, досягнувши найвищого рівня з початку 2021 року.

Платина зросла на 1,7% до $996,36, а паладій зміцнився на 0,5% до $1051,50.