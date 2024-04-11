ЄЦБ зберіг ключові процентні ставки на рекордно високому рівні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) залишив незмінними усі три ключові відсоткові ставки. Базова ставка за кредитами залишена на рівні 4,5%, ставка за депозитами — на рівні 4%, ставка за маржинальними кредитами — 4,75%. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Більшість показників базової інфляції знижуються, зростання зарплат поступово сповільнюється, і частина приросту витрат на оплату праці абсорбується в прибутках компаній», — йдеться в повідомленні.

Обмежувальні фінансові умови та попередні підвищення ставок продовжують стримувати попит, що сприяє ослабленню темпів зростання споживчих цін, зазначають у ЄЦБ.

«Рада керуючих ЄЦБ має намір домогтися повернення інфляції до середньострокового цільового рівня у 2%. Рада вважає, що ключові ставки знаходяться на рівні, який робить значний внесок у поточний процес дезінфляції», — йдеться у пресрелізі.

Регулятор продовжить дотримуватися підходу, при якому рішення про рівень ставок і тривалість збереження обмежувальної політики визначаються статданими, що надходять, і приймаються від засідання до засідання, і не буде заздалегідь відданим будь-якій траєкторії ставок.

«Якщо оновлена оцінка перспектив інфляції радою керуючих, динаміка базової інфляції та ступінь трансмісії грошово-кредитної політики будуть і надалі підвищувати його впевненість у тому, що інфляція стійко повертається до цільового рівня, буде доцільним знизити поточний рівень обмежень у рамках грошово-кредитної політики» — заявив ЄЦБ.

У повідомленні йдеться також, що портфель паперів, придбаних ЄЦБ в рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними та передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.

Європейський регулятор планує продовжити реінвестування у повному обсязі надходжень від погашення паперів, придбаних ним у рамках екстреної програми викупу активів (pandemic emergency purchase programme, PEPP) у першому півріччі 2024 року.

З другого півріччя ЄЦБ має намір розпочати скорочення портфеля викуплених у рамках PEPP паперів у середньому на 7,5 млрд євро на місяць.

Регулятор планує припинити реінвестування надходжень у рамках PEPP наприкінці 2024 року.

Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти в рамках свого мандату для забезпечення інфляції до цільових 2%.

Нагадаємо

Європейський центральний банк з липня 2022 року посилював грошово-кредитну політику для боротьби з інфляцією, що прискорюється, яка в жовтні 2022 року підскочила вище 10%. До цього моменту ставка за депозитами була негативною (-0,5%), базова ставка становила 0%, а за маржинальними кредитами — 0,25%.

Регулятор послідовно збільшував процентні ставки на десяти засіданнях поспіль. До вересня 2023 року відсоткова ставка зросла до 4,5%, маржинальна кредитна ставка — до 4,75%, а депозитна ставка — до 4%. З того часу ЄЦБ утримує ставки на одному рівні.

За попередніми оцінками Євростату, інфляція у 2024 році продовжує знижуватися: з річного рівня у 2,6% у лютому до 2,4% у березні, що трохи вище за цільовий показник ЄЦБ у 2%. У січні показник становив 2,8%.

Економісти, опитані Reuters, прогнозують інфляцію в єврозоні 2024 року на рівні 2,3%.