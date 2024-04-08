Населення у березні купило рекордно низький обсяг валюти

Обсяги купівлі валюти населенням у березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн. Це найнижчий показник з вересня 2023 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Так, у лютому обсяги чистої купівлі валюти населенням сягали $824,5 млн, а у січні та грудні минулого року перевищували $1 млрд.

Зокрема, у березні населення зменшило обсяги купівлі готівкової валюти до $1,78 млрд, а її продаж зріс до $1,26 млрд. Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,35 млрд, а продали — на $0,3 млрд.

У 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили — на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.