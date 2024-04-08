Україна готова взяти у борг у США — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога США «чим швидше, тим краще». Тому він готовий погодитися на позику. Про це він сказав в інтерв'ю українському телебаченню.

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«Один сенатор нещодавно був і він каже: „Чи ти погодишся на кредитні гроші?“. „А які є варіанти?“. Він каже: „Ну, якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні чи ти не отримаєш“. Я кажу: „А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору“. Тому ми погодимось на будь-який варіант. Я скажу більше: якби Україні запропонували дати пакет в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали: „Тільки сьогодні“. Тут немає вибору, наш вибір один — вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо — чим швидше, тим краще», — сказав президент.

Зеленський поскаржився, що Україна стала внутрішньополітичним питанням у США, але він сподівається, що «розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу».