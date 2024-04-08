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8 квітня 2024, 10:16

Україна готова взяти у борг у США — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога США «чим швидше, тим краще». Тому він готовий погодитися на позику. Про це він сказав в інтерв'ю українському телебаченню.

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога США «чим швидше, тим краще».

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«Один сенатор нещодавно був і він каже: „Чи ти погодишся на кредитні гроші?“. „А які є варіанти?“. Він каже: „Ну, якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні чи ти не отримаєш“. Я кажу: „А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору“. Тому ми погодимось на будь-який варіант. Я скажу більше: якби Україні запропонували дати пакет в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали: „Тільки сьогодні“. Тут немає вибору, наш вибір один — вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо — чим швидше, тим краще», — сказав президент.

Зеленський поскаржився, що Україна стала внутрішньополітичним питанням у США, але він сподівається, що «розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
+64
Exba
Exba
8 квітня 2024, 10:19
#
Эх! Дал бы кто взаймы До следующей зимы И позабыл об этом Эх! Дал бы кто взаймы…
+
+38
Злий Інвестор
Злий Інвестор
8 квітня 2024, 10:23
#
І підь який процент тобі хтось дасть в борг з рейтингом ССС?
+
+55
Mr YouSt
Mr YouSt
8 квітня 2024, 10:29
#
Размен политической «независимости» на экономическую кабалу
+
+23
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
8 квітня 2024, 10:30
#
Пора уже в лохмотья одеваться может давать больше будут , а то походу не верят что просящие сильно нуждаются
+
+67
Moonlighter
Moonlighter
8 квітня 2024, 10:37
#
Конечно когда наша делегация едет в баленсиаге, гучи и картье на шее — слабо верится что этим людям нужна помощь)
+
+30
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
8 квітня 2024, 10:51
#
А рік тому казали що ленд ліз не потрібен бо це дорого , а тут ОПА вже згодні на все
+
0
SamBB
SamBB
8 квітня 2024, 10:55
#
Це була така страшилка для москалів, ще початково по цій програмі ніхто нікому не планував щось давати…
+
+53
Vadym Smirnov
Vadym Smirnov
8 квітня 2024, 10:57
#
Україна готова взяти у рот у США — Зеленський
+
+15
financialGenius
financialGenius
8 квітня 2024, 11:26
#
А после дадим в рот рашке , так получается ?
+
0
BIlE
BIlE
8 квітня 2024, 13:28
#
Непотрібно ототожнювати це лайно з країною, незважаючи на 70% відсотків йолупів.
+
+15
Pablito
Pablito
8 квітня 2024, 12:38
#
Штаты сейчас — это какой-то сюррреалистический позор. Эта страна уже давно — не «лидер свободного мира», а какая-то убогая клоака. Украине надо ускоренно выстраивать более тесные отношения с Британией, Францией, Японией и т. д. Да, я бы взял у этих клоунов в долго сугубо потому, что сейчас это вопрос выживания страны. Но отдавал бы — сугубо в случае получения мордорских репараций и никак иначе.
+
+23
Kharakternyk
Kharakternyk
8 квітня 2024, 12:50
#
А Європа — не клоуни?:)
Сунак, Джонсон, Шольц і Макрон:)
+
+15
Pablito
Pablito
8 квітня 2024, 12:43
#
Мне тоже это все не нравится, но, если у кого есть другой рецепт получше, где срочно взять оружия дополнительно на 60+ млрд долларов, — велкам. Сейчас это вопрос выживания страны, без преувеличения. Только совсем безумные или мордорские клоуны могут делать вид, что есть некие варианты переговоров с совершенно обезумевшей фашисткой рашкой.
+
+45
NN NN
NN NN
8 квітня 2024, 12:43
#
А віддавати хто буде? зеленський?
+
+5
Kharakternyk
Kharakternyk
8 квітня 2024, 12:52
#
Чому ніхто не говорить, що потрібно чим хутчіш завершувати цей договірняк неоголошений, а лише де позичити, де взяти зброю, скільки ще положити українців? Всіх?
+
+38
Андрій М***к
Андрій М***к
8 квітня 2024, 12:58
#
Хто такий зеленський? Якщо він бере, то нехай сам і віддає.
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