ЄС погодив умови продовження вільної торгівлі з Україною з обмеженнями

Європейський парламент та Європейська рада досягли попередньої угоди щодо призупинення дії імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на один рік, до 5 червня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

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«Ці односторонні заходи лібералізації торгівлі допоможуть стабілізувати українську економіку та сприятимуть поступовій інтеграції країни до внутрішнього ринку ЄС», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, якщо на ринку ЄС чи ринках однієї, чи кількох країн ЄС виникнуть значні порушення через український імпорт, наприклад, пшениці, регламент гарантує, що Комісія ЄС може застосувати будь-які захисні заходи для фермерів ЄС, які вважатиме за потрібне.

«У рамках посилених захисних заходів для захисту фермерів ЄС екстрене призупинення торгівлі може бути застосовано для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду», — йдеться в повідомленні.

Учасники переговорів погодилися продовжити базовий період, який використовується як основа для застосування цього автоматичного захисту, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середній обсяг імпорту, зареєстрований у другій половині 2021 року, а також упродовж 2022 і 2023 років, тарифи будуть переглянуті.

Крім того, Єврокомісія зобов'язується посилити моніторинг імпорту зерна, зокрема, пшениці.

Також законодавці схвалили зобов'язання Комісії ЄС обговорити постійну лібералізацію тарифів з Україною в межах процесу розгляду угоди про асоціацію, щойно буде завершено законодавчу процедуру щодо тимчасової лібералізації.

Очікується, що Європарламент проголосує цю постанову під час пленарного засідання сесії у квітні з наступним затвердженням Радою ЄС. Чинні торговельні заходи закінчуються 5 червня 2024 року, і нові правила мають набути чинності відразу після цієї дати.