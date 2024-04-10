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10 квітня 2024, 19:26

Альтернатива Starlink: Київстар надаватиме в Україні доступ до супутникового інтернету OneWeb

Український оператор мобільного зв'язку Київстар буде офіційним представником британської OneWeb в Україні, завдяки чому зможе надавати послуги високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету — альтернативу Starlink. Про це розповів B2B-директор Київстар Костянтин Вечір на Business Wisdom Summit, передає Інтерфакс-Україна.

Український оператор мобільного зв'язку Київстар буде офіційним представником британської OneWeb в Україні, завдяки чому зможе надавати послуги високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету — альтернативу Starlink.
Фото: Kyivstar

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«Зараз ми тестуємо з деякими силами оборони технології OneWeb. Ми будемо офіційним представником компанії в Україні. Також зможемо пропонувати ці послуги бізнесу», — сказав Вечір.

Він зазначив, що OneWeb має власну супутникову мережу і може забезпечити високошвидкісний супутниковий інтернет, зокрема в нестандартних умовах.

«Ми розуміємо і маємо запити… від спеціальної сфери Збройних Сил України до того, що Starlink не виконує, не завжди виконує тих завдань, на яке покладає на неї бізнес або оборона. Це — надання зв'язку в критичних умовах», — сказав B2B-директор Київстар.

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Раніше гендиректор Укрпошти повідомив, що під час масованих обстрілів і перебоїв з енергопостачанням в Харкові, які виникли внаслідок руйнувань об'єктів критичної інфраструктури, в Укрпошти виникли проблеми з роботою Starlink. За його словами, з'ясувалося, що Starlink не працюють у зоні активності засобів радіоелектронної боротьби.

У березні агентство Reuters повідомило, що материнська компанія Київстар — телекомунікаційний холдинг Veon уклав угоду із британською компанією OneWeb щодо інтеграції супутникових послуг компанії з її наземною мережею.

Повідомлялося, що OneWeb має близько 550 низькоорбітальних супутників і планує запустити десятки інших за допомогою SpaceX.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Bookseller
Bookseller
10 квітня 2024, 20:17
#
А блокировка неугодных сайтов там тоже будет от Киевстара? Тогда это не альтернатива Starlink.
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