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4 квітня 2024, 13:44

TSMC зберегла світове лідерство у сфері напівпровідників

У IV кварталі 2023 року глобальний дохід напівпровідникової промисловості збільшився приблизно на 10%, але скоротився на 3,5% рік до року. Навіть з урахуванням тривалої невизначеної ситуації в макроекономіці галузь досягла нижчої точки у другій половині 2023-го через активне поповнення запасів у сегментах ПК та мобільних телефонів. Докладніше про ситуацію розповідають аналітики LBLV.

У IV кварталі 2023 року глобальний дохід напівпровідникової промисловості збільшився приблизно на 10%, але скоротився на 3,5% рік до року.

У четвертому звітному періоді минулого року ринковим лідером у сфері напівпровідників залишилася TSMC, на яку припав 61% ринку. За словами експертів, галузь наблизилася до нижньої межі виробничого циклу. Вони також відзначають, що TSMC отримає найбільшу вигоду як від ажіотажу, що зберігається навколо ШІ, так і від відновлення попиту на логічні процесори.

На другому місці за розміром ринкової частки в IV кварталі залишилася Samsung Foundry з 14%, оскільки відновлення запасів мобільних телефонів тривало протягом кварталу. Великі обсяги замовлень на S24 мають серйозно підвищити прибутки Samsung від технологічного процесу 5/4 нм.

У сфері напівпровідників очікується досить сильне зростання

У фірм, які виробляють процесори із застосуванням зрілих технологічних рішень, подібних до UMC і GlobalFoundries, фінансові показники виявилися кращими за очікувані: на частку кожної з цієї пари компаній у IV кварталі припало 6% ринку. При цьому обидві з них представили низькі прогнози на початок поточного року, що відображає невисокий попит та корекцію запасів (насамперед у галузях промисловості та автомобілебудування), як повідомляють в lblv.com експерти.

Ринкова частка SMIC у IV кварталі дорівнювала 5%, а рівень завантаження виробництв 7,10 і 14 нм виявився досить високим, що дозволило задовольнити попит на процесори Kirin, а також китайський попит на центральні та графічні процесори. SMIC розраховує на підвищення кількості термінових замовлень конкретних компонентів, пов’язаних з мобільними телефонами. При цьому її прогноз на поточний рік залишається обережним через невизначену ситуацію із попитом.

Аналітики чекають, що слідом за сильним просіданням минулого року сегмент напівпровідників знову почне зростати, оскільки ситуація із запасами продовжує приходити в норму. Ключовими драйверами розвитку галузі цього року будуть великий попит на ШІ, а також відновлення кінцевого попиту.

Єва Орлова, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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