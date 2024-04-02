В Аргентині ввели реєстр криптобірж, тижневий приплив у криптофонди склав $862 млн: що нового на ринку

Обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $398 мільйонів за добу

У ніч на 2 квітня 2024 року біткоїн падав нижче відмітки в $66 000, проте згодом курс першої криптовалюти піднявся до майже $67 000. За добу ціна активу зменшилася на понад 3%. На тлі цього обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав більш ніж $398 млн за 24 години.

За останню добу було ліквідовано позиції 121 038 трейдерів. Приблизно $314 млн втрат припало на лонг-позиції, майже $85 млн — на шорт.

Найбільші суми ліквідацій вже традиційно були на криптовалютних біржах Binance та OKX — $175,43 млн та $137,54 млн відповідно.

Найкрупніша ліквідація на $7,48 млн була зафіксована на OKX у торговій парі ETH/USDT.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $66 800.

В Аргентині запровадили обов’язковий реєстр криптобірж і постачальників послуг

Наприкінці березня 2024 року регулятор Аргентини повідомив про створення єдиного реєстру постачальників послуг віртуальних активів (PSAV). Тепер компаніям і приватним особам, чия діяльність пов’язана з криптовалютами, доведеться пройти обов’язкову реєстрацію. Про це повідомляє Forbes із посиланням на текст документа.

За даними видання, нова вимога стосуватиметься організацій, що пропонують купівлю, продаж, надсилання або отримання криптовалют, торгівлю цифровими активами або послуги кредитування.

Згідно з документом, правила поширюються не тільки на місцевих постачальників послуг, а й на фірми, що працюють на аргентинському ринку, але зареєстровані в інших місцях.

«Усі, хто не пройде реєстрацію, не зможуть надавати послуги постачальників віртуальних активів у країні», — попередив президент Національної комісії з цінних паперів Аргентини (CNV) Роберто Сільва.

Зазначимо, співзасновник протоколу Money On Chain Мануель Феррарі піддав ініціативу CNV жорсткій критиці. Він заявив, що біткоїн є грошима, а не цінним папером.

«Це жахлива ідея — створити реєстр компаній, що займаються купівлею і продажем біткоїнів. Наприклад, пунктам обміну валют або ювелірним магазинам не потрібно реєструватися в CNV», — сказав експерт.

За його словами, така ініціатива може бути вигідна тільки юристам і представникам регулятора. До того ж цей захід не відповідає позиції президента Хав'єра Мілея, який вважається прихильником біткоїна.

Засновник платіжного сервісу KamiPay Ніколя Бурбон вважає, що регулювання ніяк не вплине на користувачів. На його думку, воно спрямоване на задоволення вимог міжнародних організацій.

Згідно з рейтингом Chainalysis, Аргентина посідає 15 місце в глобальному індексі впровадження криптовалют. За даними місцевої криптобіржі Lemon, жителі країни продовжують інвестувати в біткоїн на тлі рекордної інфляції. Попит на першу криптовалюту в Аргентині досяг максимуму за 20 місяців.

Тижневий приплив у криптофонди склав $862 мільйони

Аналітична компанія CoinShares опублікувала щотижневий звіт про рух коштів у криптофондах. Експерти зазначили відновлення припливу в інвестиційні продукти.

Згідно з наявними даними, у період із 23 до 29 березня 2024 року чистий приплив капіталу становив $862 млн. Лідерами за обсягом отриманих коштів є спотові біткоїн-ETF від компаній BlackRock — $617 млн, і Fidelity Investments — $610 млн.

На третій позиції перебуває інвестиційний продукт від фірм Ark Invest і 21Shares c показником у $302 млн. При цьому конвертований фонд компанії Grayscale Investments продовжує демонструвати значний відтік. У минулий звітний період він позбувся $960 млн.

Що стосується розподілу припливу за активами, то тут першість зберігає біткоїн. На його частку припало $865 млн від загальних фінансових вливань у сектор. Друге місце за цим показником посіла Solana c припливом капіталу в $6,1 млн. Водночас Ethereum зафіксував відтік у $18,9 млн.

На регіональному рівні лідером залишаються Сполучені Штати з показником у $897 млн. Країна демонструє значний розрив щодо припливу капіталу в інвестпродукти на тлі інших держав. Друга позиція залишилася за Бразилією — $2,9 млн, а третє місце посідає Австралія з обсягом в $1,5 млн.

Binance розкрила склад першої ради директорів

Компанія Binance Holdings, що управляє однойменною криптобіржею, сформувала першу раду директорів. До неї увійшли сім членів, включно з новим CEO фірми Річардом Тенгом.

Згідно з публікацією на офіційному сайті, повний склад ради директорів компанії виглядає наступним чином:

Габріел Абед, колишній посол Барбадосу в ОАЕ. Також є співзасновником технологічної фірми Bitt;

новий CEO Binance Річард Тенг. Він обійняв посаду після звільнення з цієї посади Чанпена Чжао. Примітно, раніше Тенг відмовився розкрити журналістам подробиці про компанію;

співзасновники компанії Хейна Чен (обіймає посаду CFO), Лілай Ван і Джинкай Хе;

Арно Вентура, керуючий партнер в інвестиційній компанії Gojo & Co;

Сінь Ван, CEO компанії Bayview Acquisition Corp, яка спеціалізується на процедурах злиття і поглинання.

«До ради увійшли сім членів, троє з яких є незалежними главами інших компаній. Ми пишаємося тим, що нас консультують люди з-поміж лідерів у сфері Web3 на шляху до наступної глави розвитку Binance», — заявив представник біржі у коментарі Cointelegraph.