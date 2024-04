ФОП для IT-вців. Що пропонують українські банки?

Фахівці, які в ній задіяні, користуються попитом у всьому світі. Більшість з них працевлаштовані як фізособи-підприємці і зобов‘язані мати рахунок у банку. Все це — платоспроможні люди з пристойним, стабільним доходом, які є бажаними клієнтами для будь-якого банку. Тому фінансисти всіляко намагаються привернути їх увагу. Простої можливості відкриття рахунку і його обслуговування тут точно недостатньо. Під ІТ-вців створюють окремі банківські продукти з вигідними умовами та постійно їх удосконалюють.

«Мінфін» вивчив топ-5 пропозицій українських банків для IT-підприємців.

Відкриття рахунку безкоштовно Обслуговування рахунку перші 2 місяці безкоштовно, далі — 50 грн на місяць, при сплаті за рік діє знижка 10%. Сплата податків та інші платежі по Україні 5 платежів безкоштовно, далі — 3,5 грн за операцію Перекази з ФОП-рахунку на власну картку фізособи безкоштовно Зняття готівки з власної картки фізособи від 25 000 до 35 000 грн — безкоштовно, залежно від рівня картки Комісія за продаж валюти 0,1% від суми Мобільний додаток окремий додаток для ФОП: CА+ Pro

Почнемо з того, що Креді Агріколь Банк належить до міжнародної групи, яка входить до ТОП-10 найбільших банків світу (рейтинг The Banker, 2023). Це означає надійність, міжнародний досвід та експертиза. У 2024 році Креді Агріколь визнаний лідером щорічного рейтингу найстійкіших банків від інвестиційної компанії Dragon Capital та видання NV. Також банк є № 1 з кеш-менеджменту в Україні згідно з опитуванням Euromoney.

Окрім приємних тарифів, клієнти отримують набір діджитал-рішень для зручного банкінгу онлайн, постійний зв’язок із менеджерами банку, готових знаходити індивідуальні рішення.

Нещодавно Креді Агріколь презентував стратегічний проєкт, створений для IT-клієнтів, — Код довіри (Code of trust). Це комплексне рішення, яке задовольняє потреби як ІТ-компаній, так й індивідуальні потреби розробників, бухгалтерів і власників бізнесів в Україні та за кордоном. У 2023 році банк запустив низку дистанційних сервісів, завдяки чому приватні підприємці легко та максимально швидко розпочинають роботу з Креді Агріколь з будь-якої точки світу. Зокрема, мова йде про онлайн-онбордінг та дистанційне оформлення картки для особистих потреб за декілька хвилин.

В рамках проєкту «Код довіри» банк пропонує ІТ-вцям наступні сервіси:

Відкриття рахунку ФОП та оформлення картки для особистих потреб онлайн із будь-якої точки світу.

Доставка карток Sommelier IT та La Force IT по всьому світу.

Вдосконалена послуга One Swift — зручне зарахування винагороди розробникам від компанії-нерезидента одним платежем, що значно зменшує витрати ІТ-компанії.

Преміальне обслуговування та виділений преміальний менеджер.

Автокредитування на вигідних умовах.

За потреби, супровід в оформленні рахунку фізичної особи і обслуговування за кордоном — Credit Agricole Polska.

Особливої уваги вартий вдосконалений інтернет-банкінг CA+ Pro, розроблений спеціально для ФОП-ів. Серед його переваг:

Дистанційне відкриття та управління гривневими та валютними рахунками;

Щоденний онлайн-банкінг: грошові перекази, обмін валюти та повний контроль руху коштів;

Швидкий перехід із СА+ Pro до персонального мобільного банку СА+;

Оформлення кваліфікованого сертифікату електронного підпису;

Мультикабінет, який дозволяє керувати рахунками як одного ФОПа, так і великої групи ФОП ІТ через надання доступу та ролей іншому користувачу (зокрема, бухгалтеру)

У 2023 році банк також розширив мережу партнерів і однодумців в ІТ-індустрії. Креді Агріколь став партнером Kharkiv IT Cluster, Kyiv IT Cluster та IT Dnipro Community, а також продовжив співпрацю зі Lviv IT Cluster. Разом із партнерами було організовано низку корисних заходів, зокрема, бізнес-сніданки, нетворкінг-івенти та лекції.

А у Франції група Креді Агріколь вже давно зарекомендувала себе, як надійний партнер для IT-галузі, та багато інвестує у розвиток інновацій та стартапів, зокрема, має власний акселератор Le Village by CA.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group, пакет послуг

«IT Підприємець»

Відкриття рахунку безкоштовно Обслуговування рахунку 20 грн на місяць Сплата податків та інші платежі по Україні 2 грн за операцію Перекази з ФОП-рахунку на власну картку фізособи від 0% до 0,3%* Зняття готівки з власної картки фізособи від 0% до 0,3%* Комісія за продаж валюти 0,1% від суми Мобільний додаток Окремий додаток для ФОП: UKRSIB business

* Клієнт самостійно обирає один із варіантів обслуговування:

Безготівкове зарахування коштів на картку до 0,3%, тоді зняття готівки з картки фізособи — безкоштовно

Безготівкове зарахування коштів на картку — безкоштовно, тоді зняття готівки з картки фізособи — до 0,3%

UKRSIBBANK — один із найбільших українських банків, який є частиною BNP Paribas — лідера сталого фінансування у Європі. За підсумками 2023 року, провідне міжнародне видання Euromoney відзначило головного акціонера банку — групу BNP Paribas — нагородами «Найкращий банк світу» та «Найкращий банк світу зі сталого фінансування», а також низкою регіональних та національних нагород. Загалом, сьогодні BNP Paribas — лідер серед іноземних банків в Україні за розміром активів, чистих доходів та ринкової капіталізації. Другим акціонером UKRSIBBANK є ЄБРР.

Підтримка ІТ-галузі та розвитку технологій — частина стратегії UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Банк має великий досвід та експертність в обслуговуванні як ІТ-компаній, так і ІТ-фахівців. Він обслуговує та пропонує спеціальні умови для понад 1500 компаній та понад 100 тис. IT-спеціалістів, а це майже 30% українського IT-ринку.

У 2024 році UKRSIBBANK отримав відзнаку, як банк із найкращими умовами для обслуговування ІТ, за версією бізнес-порталу Delo.ua та журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших». А тарифний пакет «IT Підприємець» став кращим серед 15 банків, за версією Prostobank Awards 2024. Ключовими перевагами пакету стали:

Дистанційне керування бізнес-рахунками в інтернет-банкінгу та мобільному застосунку UKRSIB business;

Центр фінансового контролю — сервіс для ефективної роботи в режимі одного вікна з документами і рахунками декількох компаній, в т. ч. ФОП в інтернет-банкінгу UKRSIB business;

ФОП в інтернет-банкінгу UKRSIB business; Використання кваліфікованого сертифікату відкритого ключа UKRSIB business для підписання документів на зовнішніх ресурсах з безкоштовним онлайн оформленням;

Спеціальний курс продажу валюти для ФОП ІТ;

Преміальне обслуговування у відділенні або онлайн персональним менеджером;

Можливість оренди індивідуальних сейфів;

Зручний та функціональний онлайн-банкінг UKRSIB online для особистих потреб, у якому, зокрема, можна проводити операції через чат (відкриття рахунків, операції за картками, обмін валют та поточні операції);

Оформлення медичного страхування в Україні, страхування для мандрівників та від шахрайства.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — офіційний банк-партнер ІТ-Асоціації України та 11 українських ІТ-Кластерів. Банк постійно підтримує ключові заходи та проєкти ІТ-індустрії, промотуючи важливість розвитку галузі, IT-спеціалістів, стартапів і технологічних компаній для майбутнього нашої країни.

Приватбанк, пакет послуг «IT Expert»