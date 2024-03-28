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28 березня 2024, 9:10

Ілон Маск відкриє доступ до чат-бота Grok усім преміум-підписникам X

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що чат-бот Grok, створений його стартапом штучного інтелекту xAI, буде доступний для всіх преміум-підписників платформи X (раніше Twitter). Про це повідомляє Reuters.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що чат-бот Grok, створений його стартапом штучного інтелекту xAI, буде доступний для всіх преміум-підписників платформи X (раніше Twitter).

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Раніше чат-бот був доступний лише для підписників Premium+.

Оскільки все більше рекламодавців відходять від платформи мікроблогів, мільярдер наголосив на зменшенні залежності компанії від реклами та звернув увагу на більш привабливі плани підписки.

Раніше цього місяця Маск заявив, що xAI відкриє Grok з відкритим вихідним кодом, після того, як він подав до суду на OpenAI за те, що компанія нібито відмовилася від своєї первісної місії на користь комерційної моделі.

Згодом Маск опублікував відкритий код чат-бота Grok.

Цей крок надасть доступ до коду, що лежить в основі технології, і зблизить xAI з Meta і французькою Mistral, обидві з яких мають моделі ШІ з відкритим вихідним кодом.

Нагадаємо

Ілон Маск, який був співзасновником OpenAI, але вийшов з компанії, подав до суду на OpenAI та її головного виконавчого директора Сема Альтмана, стверджуючи, що тісний зв’язок компанії з корпорацією Microsoft підірвав її початкову місію — створення технології з відкритим вихідним кодом, яка не залежала б від корпоративних пріоритетів.

Маск подав позов за порушення контракту, порушення фідуціарних обов’язків та звинувачення в недобросовісній діловій практиці. Він подає позов як донор неприбуткової материнської організації OpenAI ще з 2019 року і прагне змусити OpenAI припинити приносити вигоду Microsoft і особисто Альтману.

«Мінфін» писав, що керівники OpenAI заявили про «категорично незгоду» з позовом Ілона Маска проти компанії. Там відкинули припущення Маска про те, що стартап є «фактичною дочірньою компанією» Microsoft, заявивши, що претензії мільярдера «можуть випливати з жалю Ілона про те, що він не має відношення до компанії сьогодні».

Джерело: Мінфін
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