Позов Ілона Маска до OpenAI: в компанії не згодні з претензіями

Керівники OpenAI заявили про «категорично незгоду» з позовом Ілона Маска проти компанії. Там відкинули припущення Маска про те, що стартап є «фактичною дочірньою компанією» Microsoft, заявивши, що претензії мільярдера «можуть випливати з жалю Ілона про те, що він не має відношення до компанії сьогодні». Про це пише Fortune.

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Видання посилається на лист, розісланий співробітникам стартапу, в окремій записці Сем Альтман назвав Маска своїм героєм і сказав, що сумує за людиною, яку він знав, яка конкурувала з іншими, створюючи кращі технології.

Директор зі стратегії OpenAI Джейсон Квон зазначив, що місія компанії «полягає в тому, щоб забезпечити користь AGI для всього людства». Квон також зазначив, що OpenAI є незалежною компанією і конкурує безпосередньо з Microsoft.

Нагадаємо, що Ілон Маск, який був співзасновником OpenAI, але вийшов з компанії, подав до суду на OpenAI та її головного виконавчого директора Сема Альтмана, стверджуючи, що тісний зв’язок компанії з корпорацією Microsoft підірвав її початкову місію — створення технології з відкритим вихідним кодом, яка не залежала б від корпоративних пріоритетів.

Маск подав позов за порушення контракту, порушення фідуціарних обов’язків та звинувачення в недобросовісній діловій практиці. Він подає позов як донор неприбуткової материнської організації OpenAI ще з 2019 року і прагне змусити OpenAI припинити приносити вигоду Microsoft і особисто Альтману.

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