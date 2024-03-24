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24 березня 2024, 9:02

Україна готує до продажу два державні банки — Меморандум з МВФ

Два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк, готують до продажу. До кінця травня буде призначено міжнародно визнаного фінансового радника, який запропонує комплексний план дій із продажу фінустанов. Про це йдеться в оновленому Меморандумі з МВФ.

Два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк, готують до продажу.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що готуючись до приватизації державних банків, Міністерство фінансів, консультуючись із НБУ та міжнародними фінансовими організаціями, переглядає та оновлює проєкт закону про приватизацію державних банків від 2012 року. Законопроєкт подадуть до парламенту до кінця березня 2024 року.

«Влада також зобов’язалася, що всі системні банки з переважною державною власністю підпадають під відповідальність Мінфіну, а будь-які несистемні банки, які перебувають у державній власності, не будуть рекапіталізовані за рахунок фіскальних ресурсів і будуть передані до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для врегулювання у разі порушення пруденційних вимог (змінений постійний структурний маяк)», — йдеться в Меморандумі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план для Ukraine Facility президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час зустрічі в Брюсселі. Один з пунктів плану — зменшення кількості державних банків.

Доля держбанків на ринку

За даними Нацбанку, в Україні наразі працюють 62 банка. 63% від загального прибутку усіх банків припадає на 5 державних банків.

Згідно з даними Опендатабот, найбільші державні банки в Україні це — Приватбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Сенс Банк та Укргазбанк.

Розподіл ринку між держбанками

Нагадаємо, що у січні з'явилась інформація про те, що Укргазбанк та Сенс Банк готові купити іноземні інвестори. Заступник міністра фінансів Юрій Драганчук повідомив, що уряд готує їх до продажу.

Читайте також: OTP Bank хоче придбати «Сенс Банк» — ЗМІ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
kadaad1988
kadaad1988
24 березня 2024, 10:45
#
Роспрадают зеленые уроды все, а потом воют, что нет доходов в бюджет!!!
+
0
Prya
Prya
24 березня 2024, 10:49
#
Так это с 90х так. Приватизация прибылей ©
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