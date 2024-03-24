Україна готує до продажу два державні банки — Меморандум з МВФ

Два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк , готують до продажу. До кінця травня буде призначено міжнародно визнаного фінансового радника, який запропонує комплексний план дій із продажу фінустанов. Про це йдеться в оновленому Меморандумі з МВФ.

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Зазначається, що готуючись до приватизації державних банків, Міністерство фінансів, консультуючись із НБУ та міжнародними фінансовими організаціями, переглядає та оновлює проєкт закону про приватизацію державних банків від 2012 року. Законопроєкт подадуть до парламенту до кінця березня 2024 року.

«Влада також зобов’язалася, що всі системні банки з переважною державною власністю підпадають під відповідальність Мінфіну, а будь-які несистемні банки, які перебувають у державній власності, не будуть рекапіталізовані за рахунок фіскальних ресурсів і будуть передані до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для врегулювання у разі порушення пруденційних вимог (змінений постійний структурний маяк)», — йдеться в Меморандумі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план для Ukraine Facility президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час зустрічі в Брюсселі. Один з пунктів плану — зменшення кількості державних банків.

Доля держбанків на ринку

За даними Нацбанку, в Україні наразі працюють 62 банка. 63% від загального прибутку усіх банків припадає на 5 державних банків.

Згідно з даними Опендатабот, найбільші державні банки в Україні це — Приватбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Сенс Банк та Укргазбанк.

Розподіл ринку між держбанками

Нагадаємо, що у січні з'явилась інформація про те, що Укргазбанк та Сенс Банк готові купити іноземні інвестори. Заступник міністра фінансів Юрій Драганчук повідомив, що уряд готує їх до продажу.

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