Прийом оплати через смартфон — як це працює? Пояснюємо на прикладі трьох банків, що надають цю послугу бізнесу

Кожен підприємець має рахунок у банку, який потрібен для зберігання коштів та можливості ними розпоряджатися. Але сучасний корпоративний банк — це не лише про рахунок і його обслуговування. Це ще й корисні сервіси, здатні спростити ведення бізнесу, зробити його ефективнішим і прибутковішим. Один із таких — можливість прийому платежів через смартфон. На прикладі трьох банків, що надають підприємцям таку послугу, ми розкажемо, як вона працює.

Що таке «Термінал у смартфоні»

Можливість використовувати смартфон, як термінал, — це сьогодні must have-опція для кожного банку, який працює з малим та середнім бізнесом. Зазвичай, «термінал у смартфоні» існує у вигляді додатку і може перетворити на POS-термінал будь-який сучасний смартфон із NFC-модулем.

Оплата відбувається так само, як і через класичний POS-термінал: продавець вводить суму в мобільному додатку, клієнт підносить банківську картку або телефон із електронним гаманцем ApplePay/GooglePay, далі відбувається обмін даними і після підтвердження транзакції з‘являється повідомлення про її успішність. Єдина відмінність в тому, що POS-терміналом виступає смартфон продавця.

Інший варіант реалізації оплати за допомогою смартфону — QR-еквайринг. Продавець генерує код для оплати, клієнт сканує його своїм телефоном і далі здійснює оплату.

Кожен підприємець, який використовує смартфон, як засіб прийому платежів, отримує відразу декілька переваг.

Перша — він заощаджує на придбанні або оренді POS-терміналу. Ним стає смартфон, який сьогодні є у кожного. Продавець, кур‘єр, водій або інший співробітник, який доставляє товар або надає послуги від імені компанії, може встановити додаток на свій смартфон, а підприємець надасть йому права приймати платежі.

Друга — він отримує можливість приймати оплату картками. Це дуже важливо, бо банківська картка вже давно стала частиною фінансового життя пересічного українця, тому що значно спрощує процес оплати. Не передбачити такий спосіб прийому платежів означає викликати здивування та негатив у багатьох потенційних покупців.

Третя — він може працювати без касового апарата. Останній сьогодні є обов‘язковим для всіх підприємців, які здійснюють розрахункові операції. Але у випадку зі смартфоном, функцію каси може виконувати програмне забезпечення (програмні реєстратори розрахункових операцій — ПРРО). Є банки, у яких воно вбудовано у додаток, що приймає платежі. Інші дозволяють у якості «програмної каси» використовувати рішення сторонніх розробників (таких сьогодні вистачає), які працюватимуть в парі з банківським сервісом. Тобто всі операції буде зареєстровано та передано до Державної фіскальної служби. А покупці при бажанні зможуть отримати розрахункові чеки на e-mail або через популярні месенджери.

Четверта — це менша незалежність від енергопостачання при здійсненні оплати. Каси та POS-термінали, зазвичай, працюють від загальної електромережі. Через розв‘язану росією війну її робота, на жаль, не завжди є стабільною. Щодо смартфону, то в нього свій акумулятор, який у разі чого можна додатково зарядити за допомогою павербанку. Тому приймати оплату можна навіть під час блекаутів.

П‘ята — менші витрати на інкасацію. Тут все зрозуміло: чим менше готівки, тим менше витрат на її обслуговування.

А як щодо недоліків? Тут можна відзначити хіба що відсутність традиційних паперових чеків, до яких звикли більшість покупців, а також залежність від «заліза» смартфону. На відміну від звичайного POS-терміналу, який створений для виконання однієї функції, смартфон може бути завантажений й іншими завданнями: оновленням ПЗ, виконанням фонових задач інших застосунків, у нього може бути переповнена пам‘ять. Все це може позначитись на швидкості розрахунків.

Для кого ця послуга

Можливість використання смартфону, як терміналу, розрахована, насамперед, на невеликі компанії та ФОП. Галузі можуть бути різними. Опція точно буде корисною, наприклад, для таксистів, будь-яких бізнесів із доставкою, страхових агентів, вуличних стаціонарних або мобільних торгових точок.

Але вона навряд підійде точкам із великим потоком клієнтів і кількістю чеків. Наприклад, продуктовим магазинам, де потрібно швидко порахувати товари одного покупця, розрахувати його і швидко перейти до наступного.

Рішення від українських банків

«Термінал у смартфоні» від Абанку

Сервіс Абанку називається «Термінал у смартфоні» і працює на базі технології Tap to Phone від платіжної системи Visa. Вона дає змогу приймати безконтактні платежі на смартфоні з системою Android (версія не нижче 9) із вбудованим NFC-модулем. Із нею клієнти зможуть розрахуватись всіма типами карток платіжних систем MasterCard, Visa та «Простір», в тому числі з використанням Apple Pay та Google Pay. Для цього продавцю потрібно встановити на свій гаджет окремий додатокA24Pay. Але підключення до сервісу відбувається через єдиний мобільний застосунок фінансових послуг Абанку —Abank24.

Процедура проста, складається з чотирьох кроків і не займає багато часу.

Крок 1. Треба відкрити ФОП-рахунок в Абанку. Після цього у застосунку з’явиться бізнес-картка «Блакитна». Треба її обрати та натиснути «Рахунки ФОП».

Крок 2. Формування заявки на підключення еквайрингу. Для цього обираємо опцію «Підключити еквайринг». Формування займає пару хвилин, а розгляд та активація сервісу — не більше доби.

Крок 3. Заповнення даних про торгову точку. Вказуємо назву точки, її адресу (через пошук або маркером на карті) та вид діяльності.

Крок 4. Обираємо потрібні сервіси (зокрема, «термінал у смартфоні»), підтверджуємо, та очікуємо на активацію послуги (1−2 хвилини).

Абонплата за користування сервісом відсутня, а тариф один із найнижчих на ринку — 1,2% від сум проведених операцій.

Опція ПРРО може бути реалізована через рішення від партнерів. Таких, наприклад, як Paykit або Є-Чек.

Сервісом від Абанку вже користуються понад 2 100 торговців, які провели близько 300 000 операцій на суму понад 100 млн грн.

«Термінал у смартфоні» — одна з декількох послуг від Абанку в рамках еквайрингового пакету. До нього також входять QR- та інтернет-еквайринг, звичайні POS-термінали.

Повноваження на приймання платежів можна передавати касирам, кур‘єрам та іншим найманим працівникам.

«SMART ОПЛАТА» від ПУМБ

Сервіс «SMART ОПЛАТА» від ПУМБ перетворює на термінал будь-який смартфон завдяки QR-кодам. Останні генеруються у мобільному застосунку або за допомогою Telegram-боту.

Покупцю потрібно відсканувати код з екрану пристрою продавця і сплатити за товари або послуги своїм смартфоном через Apple Pay чи Google Pay. Код можна також роздрукувати на папері і розмістити десь на видноті. Він може бути як із вільною сумою, коли продавець вводитиме потрібну суму під час оплати, так і з фіксованою.

Процес оплати відбувається так.

Крок 1. Продавець у Telegram-боті чи особистому кабінеті вводить суму замовлення та дає відсканувати покупцю QR-код.

Крок 2. Покупець здійснює оплату за допомогою Apple чи Google Pay, або за реквізитами картки. Продавець миттєво бачить статус платежу в телеграм-боті чи особистому кабінеті.

Крок 3. Наступного банківського дня кошти надходять на рахунок продавця.

Переваги такої реалізації «терміналу» перед варіантом із окремим мобільним додатком в тому, що приймати оплату можна буквально будь-яким смартфоном, який працює на Android або iOS, незалежно від версії операційної системи та наявності NFC-модуля.

У «SMART ОПЛАТИ» відсутня абонентська плата. Продавці платять лише за транзакції. Комісія складає 1,3% від операції.

Функцію ПРРО можна реалізувати рішеннями сторонніх розробників.

Діючим клієнтам банку для активації послуги потрібно лише подати заявку через інтернет-банкінг ПУМБ Digital Business. Для нових — алгоритм дій наступний:

Потрібно відкрити ФОП-рахунок у ПУМБ (це, до речі, просто зробити віддалено за посиланням);

Подати заявку на підключення сервісу через ПУМБ Digital Business, де в особовому кабінеті заповнюється анкета та додаються фото торгової точки;

Отримати доступ до особового кабінету «SMART ОПЛАТИ» для створення QR-коду.

Клієнт може додавати будь-яку кількість помічників (офіціантів, продавців або касирів), а вони зможуть швидко створювати QR-рахунки в боті або через платіжний кабінет.

Що цікаво, в особистому кабінеті «SMART ОПЛАТИ» без додаткового залучення айті-розробника, підприємець може створити свій власний міні-сайт та здійснювати продажі на ньому. Особливо в нагоді стане інструмент тим, чий основний канал продажу — соціальні мережі. На міні-сайті потенційний покупець може ознайомитися з товаром, здійснити замовлення та оплатити його.

Термінал by mono

Сервіс від monobank «Термінал by mono» працює на телефонах із ОС Android 8 версії та вище, та обладнаних NFC-модулем. На пристрої, який в подальшому прийматиме безготівкові платежі, мають бути встановлені два застосунки: Термінал by mono та TapXPhone.

Для підключення сервісу потрібен ФОП-рахунок у monobank та заявка на підключення еквайрингу. Щоб її подати, треба зайти на сторінку еквайрингу на сайті банку, вказати номер телефону та натиснути «Хочу еквайринг».

Підключення відбувається протягом 1-го дня, а налаштування застосунку займає до 5 хвилин.

«Термінал by mono» функціонує в рамках еквайрингу від monobank. Сервіс дозволяє приймати оплати за посиланням, QR-кодом та безконтактно за NFC.

Для підприємців створений функціональний вебкабінет, де продавець може керувати операціями, переглядати аналітику за продажами. Разом із еквайрингом клієнти можуть підключити сервіс ПРРО «check by mono», який дозволяє фіскалізувати чеки та вести облік товару. Коштуватиме це 180 грн на місяць. Фіскалізація також можлива через інтеграцію з рішеннями від інших розробників: Sky Service, Є-Чек, Ainur POS та OnlineKasa.

Абонплата за еквайринг відсутня. Комісія за операції з гривневих карток становить 1,3%, із іноземних карток — 2%.

Серед інших переваг «Термінал by mono» можна відзначити: