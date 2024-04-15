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15 квітня 2024, 17:45

Атака Ірану на Ізраїль призвела до найбільшого порушення авіасполучення за 22 роки

Атака Ірану на Ізраїль, що розпочалася в ніч проти 14 квітня, призвела до наймасштабнішого порушення авіасполучення з часів теракту в США 11 вересня 2001 року. Про це Reuters повідомив Марк Зі, засновник проєкту OPSGROUP, який займається моніторингом повітряного простору та роботи аеропортів.

Атака Ірану на Ізраїль, що розпочалася в ніч проти 14 квітня, призвела до наймасштабнішого порушення авіасполучення з часів теракту в США 11 вересня 2001 року.

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«З того часу ще не було ситуації, коли так швидко закрилося б стільки різних повітряних просторів, а це створює хаос», — зазначив експерт. За його прогнозом, на відновлення глобального авіасполучення може знадобитися ще кілька днів.

Що відбувається

Як пише Reuters, на тлі атаки скасувати або перенести рейси були змушені щонайменше 12 авіакомпаній, включаючи австралійську Qantas, німецьку Lufthansa, американську United Airlines та індійську Air India.

Перевізники, які використовують повітряний простір Ірану, здійснюючи рейси між Європою та Азією, тепер їм доведеться літати через Туреччину, Єгипет та Саудівську Аравію, пояснив Зі.

ines, Qatar Airways та Etihad Airways, 14 квітня заявили, що відновлять польоти, пише Reuters.

Незалежний авіаційний аналітик Брендан Собі у розмові з агентством зазначив, що поки що неясно, чи вплинуть останні події на пасажирський попит.

«Якщо політична ситуація і конфлікти продовжать загострюватися, то в якийсь момент люди почнуть турбуватися про поїздки, але поки цього не сталося», — зазначив експерт.

Нагадаємо

Іран у ніч на неділю, 14 квітня, завдав удару Ізраїлю, використавши понад 300 безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
15 квітня 2024, 19:09
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Пиль для нас, у нас в впереди больше…
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