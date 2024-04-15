Атака Ірану на Ізраїль призвела до найбільшого порушення авіасполучення за 22 роки

Атака Ірану на Ізраїль, що розпочалася в ніч проти 14 квітня, призвела до наймасштабнішого порушення авіасполучення з часів теракту в США 11 вересня 2001 року. Про це Reuters повідомив Марк Зі, засновник проєкту OPSGROUP, який займається моніторингом повітряного простору та роботи аеропортів.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«З того часу ще не було ситуації, коли так швидко закрилося б стільки різних повітряних просторів, а це створює хаос», — зазначив експерт. За його прогнозом, на відновлення глобального авіасполучення може знадобитися ще кілька днів.

Що відбувається

Як пише Reuters, на тлі атаки скасувати або перенести рейси були змушені щонайменше 12 авіакомпаній, включаючи австралійську Qantas, німецьку Lufthansa, американську United Airlines та індійську Air India.

Перевізники, які використовують повітряний простір Ірану, здійснюючи рейси між Європою та Азією, тепер їм доведеться літати через Туреччину, Єгипет та Саудівську Аравію, пояснив Зі.