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22 квітня 2024, 10:53

«Укрзалізниця» стала найбільшим роботодавцем в Україні — Опендатабот

Найбільшим роботодавцем України стала «Укрзалізниця», яка має понад 187 тисяч співробітників. Про це свідчить рейтинг найбільших роботодавців 2024 року від «Опендатаботу».

Найбільшим роботодавцем України стала «Укрзалізниця», яка має понад 187 тисяч співробітників.

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До переліку потрапили компанії, які мають найбільшу кількість співробітників за даними фінансової звітності Держстату

Топ-10 роботодавців України:

  • «Укрзалізниця» — 187 620;
  • «АТБ-Маркет» — 44 094;
  • «Укрпошта» — 34 751;
  • «Сільпо-Фуд» — 29 888;
  • «Енергоатом» — 29 152;
  • «Нова пошта» — 26 327;
  • «Укргазвидобування» — 16 824;
  • «АрселорМіттал» — 15 065;
  • «Мотор Січ» — 14 525;
  • РУШ — 12 336.

Водночас дев’ять компаній з рейтингу скоротили кількість своїх співробітників у 2023 році. Зокрема, минулого року «Укрпошта» звільнила 35% своїх працівників. До трійки компаній, які помітно скоротили свій штат торік, також потрапили «Сільпо» (-18,1%) та «Енергоатом» (-12.5%).

Утім, як пояснили в «Укрпошті», компанія не проводила масового скорочення персоналу, але працює над впровадженням масштабних ініціатив щодо діджиталізації процесів та автоматизації ручних операцій.

Більшість топових роботодавців України зареєстровані в Києві — шість компаній. Ще три компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна — у Запорізькій області.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
potator
potator
22 квітня 2024, 11:06
#
Топ-10 рабовласників України
+
+15
parseval
parseval
22 квітня 2024, 11:08
#
Мабуть бронювання 100% співробітників.
+
+15
BrutForce
BrutForce
22 квітня 2024, 11:34
#
Найбільший роботодавець України — це ЗСУ.
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