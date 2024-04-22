Найбільшим роботодавцем України стала «Укрзалізниця», яка має понад 187 тисяч співробітників. Про це свідчить рейтинг найбільших роботодавців 2024 року від «Опендатаботу».
«Укрзалізниця» стала найбільшим роботодавцем в Україні — Опендатабот
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До переліку потрапили компанії, які мають найбільшу кількість співробітників за даними фінансової звітності Держстату
Топ-10 роботодавців України:
- «Укрзалізниця» — 187 620;
- «АТБ-Маркет» — 44 094;
- «Укрпошта» — 34 751;
- «Сільпо-Фуд» — 29 888;
- «Енергоатом» — 29 152;
- «Нова пошта» — 26 327;
- «Укргазвидобування» — 16 824;
- «АрселорМіттал» — 15 065;
- «Мотор Січ» — 14 525;
- РУШ — 12 336.
Водночас дев’ять компаній з рейтингу скоротили кількість своїх співробітників у 2023 році. Зокрема, минулого року «Укрпошта» звільнила 35% своїх працівників. До трійки компаній, які помітно скоротили свій штат торік, також потрапили «Сільпо» (-18,1%) та «Енергоатом» (-12.5%).
Утім, як пояснили в «Укрпошті», компанія не проводила масового скорочення персоналу, але працює над впровадженням масштабних ініціатив щодо діджиталізації процесів та автоматизації ручних операцій.
Більшість топових роботодавців України зареєстровані в Києві — шість компаній. Ще три компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна — у Запорізькій області.
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