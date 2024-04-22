«Укрзалізниця» стала найбільшим роботодавцем в Україні — Опендатабот

Найбільшим роботодавцем України стала «Укрзалізниця», яка має понад 187 тисяч співробітників. Про це свідчить рейтинг найбільших роботодавців 2024 року від «Опендатаботу».

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До переліку потрапили компанії, які мають найбільшу кількість співробітників за даними фінансової звітності Держстату

Топ-10 роботодавців України:

«Укрзалізниця» — 187 620;

«АТБ-Маркет» — 44 094;

«Укрпошта» — 34 751;

«Сільпо-Фуд» — 29 888;

«Енергоатом» — 29 152;

«Нова пошта» — 26 327;

«Укргазвидобування» — 16 824;

«АрселорМіттал» — 15 065;

«Мотор Січ» — 14 525;

РУШ — 12 336.

Водночас дев’ять компаній з рейтингу скоротили кількість своїх співробітників у 2023 році. Зокрема, минулого року «Укрпошта» звільнила 35% своїх працівників. До трійки компаній, які помітно скоротили свій штат торік, також потрапили «Сільпо» (-18,1%) та «Енергоатом» (-12.5%).

Утім, як пояснили в «Укрпошті», компанія не проводила масового скорочення персоналу, але працює над впровадженням масштабних ініціатив щодо діджиталізації процесів та автоматизації ручних операцій.

Більшість топових роботодавців України зареєстровані в Києві — шість компаній. Ще три компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна — у Запорізькій області.