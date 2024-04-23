Ринок праці: майже половина підприємств скаржиться на проблеми з пошуком працівників

Частка бізнесу, яка має проблеми з підбором кадрів, з початку року продовжує зростати — у березні брак персоналу як одну з основних перешкод для роботи назвали вже половина підприємців. Такі дані щомісячного опитування настроїв бізнесу оприлюднив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, передає Укрінформ.

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«У березні 2024 труднощі з пошуком працівників зросли — причому як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Частка опитаних підприємств, які мають проблеми з підбором кваліфікованих кадрів, зросла з 31,0% у лютому до 38,9% у березні.

Схожа ситуація спостерігається з пошуком некваліфікованих робітників: відсоток тих, кому їх важко знайти, суттєво зріс — з 26,5% у лютому до 31,7% у березні", — йдеться у повідомленні.

В ІЕД зазначають, що нестачу кадрів як значну проблему український бізнес відмічає в опитуванні вже кілька місяців поспіль. У березні на цьому наголосили близько 50% опитаних.

«У березні вперше половина опитаного нами бізнесу вказала на те, що це є суттєвою перешкодою для подальшої роботи. Наприклад, у 2022 році про брак робочої сили говорили лише близько 20% опитаних.

Минулого року ця перешкода трохи актуалізувалася і на неї вказувало близько третини опитаних, і вже під кінець 2023 року ця перешкода почала постійно зростати", — зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Перешкоди для роботи бізнесу

Головною проблемою підприємці вважають зростання цін на сировину та товари (53%).

Проблема брак робочої сили посідає друге місце (50%).

На третьому — небезпека для роботи (46%).

Проблема перебоїв з електроенергією піднялася через наслідки ракетних обстрілів у березні з 7-го на 4 місце (40%).

Оцінка небезпечності роботи

Через ракетні атаки відбулися також регіональні зміни щодо оцінки небезпечності роботи.

Так, Черкаська область піднялася на 1 місце у рейтингу за цим показником (100% респондентів з цієї області зазначили, що їм небезпечно працювати),

Запорізька, Вінницька, Харківська — традиційно у топі найнебезпечніших регіонів.

Водночас Волинська і Закарпатська області залишаються відносно спокійними.