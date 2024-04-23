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23 квітня 2024, 18:23

Ринок праці: майже половина підприємств скаржиться на проблеми з пошуком працівників

Частка бізнесу, яка має проблеми з підбором кадрів, з початку року продовжує зростати — у березні брак персоналу як одну з основних перешкод для роботи назвали вже половина підприємців. Такі дані щомісячного опитування настроїв бізнесу оприлюднив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, передає Укрінформ.

Частка бізнесу, яка має проблеми з підбором кадрів, з початку року продовжує зростати — у березні брак персоналу як одну з основних перешкод для роботи назвали вже половина підприємців.
Фото: pixabay.com

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«У березні 2024 труднощі з пошуком працівників зросли — причому як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Частка опитаних підприємств, які мають проблеми з підбором кваліфікованих кадрів, зросла з 31,0% у лютому до 38,9% у березні.

Схожа ситуація спостерігається з пошуком некваліфікованих робітників: відсоток тих, кому їх важко знайти, суттєво зріс — з 26,5% у лютому до 31,7% у березні", — йдеться у повідомленні.

В ІЕД зазначають, що нестачу кадрів як значну проблему український бізнес відмічає в опитуванні вже кілька місяців поспіль. У березні на цьому наголосили близько 50% опитаних.

«У березні вперше половина опитаного нами бізнесу вказала на те, що це є суттєвою перешкодою для подальшої роботи. Наприклад, у 2022 році про брак робочої сили говорили лише близько 20% опитаних.

Минулого року ця перешкода трохи актуалізувалася і на неї вказувало близько третини опитаних, і вже під кінець 2023 року ця перешкода почала постійно зростати", — зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Перешкоди для роботи бізнесу

  • Головною проблемою підприємці вважають зростання цін на сировину та товари (53%).
  • Проблема брак робочої сили посідає друге місце (50%).
  • На третьому — небезпека для роботи (46%).
  • Проблема перебоїв з електроенергією піднялася через наслідки ракетних обстрілів у березні з 7-го на 4 місце (40%).

Оцінка небезпечності роботи

Через ракетні атаки відбулися також регіональні зміни щодо оцінки небезпечності роботи.

Так, Черкаська область піднялася на 1 місце у рейтингу за цим показником (100% респондентів з цієї області зазначили, що їм небезпечно працювати),

Запорізька, Вінницька, Харківська — традиційно у топі найнебезпечніших регіонів.

Водночас Волинська і Закарпатська області залишаються відносно спокійними.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+54
financialGenius
financialGenius
23 квітня 2024, 18:45
#
Почему вы так скептично настроены ? Вот вот и уже в Крыму праздновать победу будем , летом же контрнаступление и всю территорию обратно заберём .
+
0
bonv
bonv
23 квітня 2024, 18:54
#
Від кави в Криму до кордонів 1991 року… Так, таке буває коли людина *** і не на своєму місці.
+
0
bonv
bonv
23 квітня 2024, 19:02
#
У 2020−21 роках сума, яка виділялися на будівництво доріг у 2−4 рази перевищувала суму, що виділялося на закупівлю озброєнь. Велике крадівництво, а не зміцнення обороноздатності України! Хто за зраду України відповість?
Це було зрозуміло з самого початку. Нелохи з непрофанами по приколу дорвалися до влади.
На хвилі серіальчиків про вчителя який став президентом і всіх дармоїдів розігнав + Квартал95, і як результат = Україна на межі існування.
От вам і 4 тис баксів вчителям, і посадки весною, і просто перестати стріляти, і просто подивитися путіну в очі, і гірше ж точно не буде, та я вам нічого не винен. А буде ще гірше.
+
+15
Nikita1984
Nikita1984
23 квітня 2024, 19:32
#
1. Предприниматели просто хитросделланные в поиске лошар работать за 500 дол. / мес в столице и крупных городах и за 300 дол. в не больших городах. Вот и жалуются на проблемы с поиском работников.
2. Плюс, если трудоустройство официальное, то ухилянтов отпугивает идти работать официально ТЦК.

Вот такие вот пироги.
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