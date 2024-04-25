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25 квітня 2024, 9:16

Венеція стягуватиме плату за в'їзд до міста

Венеція стане першим великим містом у світі, яке стягуватиме плату за в'їзд. За допомогою даного нововведення адміністрація міста намагається зменшити надмірний туризм. Про це пише The Guardian.

Венеція стане першим великим містом у світі, яке стягуватиме плату за в'їзд.
Фото:depositphotos

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Причина введення плати

За словами радника міста з питань туризму Сімоне Вентуріні, Венеція «прив'язалася» до масового туризму в 1960-х роках, і з того часу кількість відвідувачів зросла до такого рівня, що в найактивніші періоди року вона приваблює в середньому 40 000 людей на день.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро сказав, що хоче знову зробити Венецію «придатною для життя», адже наразі підвищена туристична активність чинить тиск на крихку лагуну та відштовхує жителів від головного острова.

Однак останній поштовх до нововведення стався після того, як минулого року ЮНЕСКО пригрозила внести Венецію до свого списку об'єктів спадщини, які перебувають під загрозою, посилаючись на масовий туризм і підвищення рівня води через зміну клімату.

Яка вартість

Плата за доступ до Венеції коштує 5 євро. Хоча, коли ця ідея була запропонована вперше, ціна досягала 10 євро.

Платити потрібно лише одноденним туристам. Мешканці, пасажири, студенти та діти до 14 років звільнені від оплати, а також туристи, які залишаються на ніч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kidav
Kidav
25 квітня 2024, 11:21
#
Така такса на водне таксі, что і 5 евро не спасуть, і так платим 50 Є за окрему єкскурсію у Венецию
+
0
bonv
bonv
25 квітня 2024, 11:41
#
Туристи готові платити:)
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