Вперше за 20 років Китай втратив лідерство в імпорті товарів до США

Вперше за понад два десятиліття Мексика випередила Китай у першості в імпорті товарів до Сполучених Штатів за 2023 рік. Ця зміна відображає зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном, а також зусилля США імпортувати товари з країн, які є дружнішими та ближчими до дому, повідомляє ABC News.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Дані, оприлюднені в середу Міністерством торгівлі США, показують, що вартість товарів, імпортованих Сполученими Штатами з Мексики, зросла майже на 5% з 2022 по 2023 роки до понад $475 млрд. Водночас вартість китайського імпорту впала на 20% до $427 млрд.

Востаннє мексиканські товари, імпортовані Сполученими Штатами, перевищували вартість китайського імпорту у 2002 році.

Економічні відносини між Сполученими Штатами та Китаєм серйозно погіршилися в останні роки, оскільки Пекін агресивно боровся за торгівлю та робив зловісні військові жести на Далекому Сході.

Адміністрація Трампа почала вводити тарифи на китайський імпорт у 2018 році, стверджуючи, що торгова практика Пекіна порушує правила світової торгівлі.

Президент Джо Байден зберіг ці тарифи після вступу на посаду в 2021 році, даючи зрозуміти, що антагонізм щодо Китаю буде рідкісною сферою дотику для демократів і республіканців.

В якості альтернативи офшорингу виробництва до Китаю, яким американські корпорації давно займаються, адміністрація Байдена закликала компанії шукати постачальників у країнах-союзниках або повертати виробництво до Сполучених Штатів.

Збої в ланцюжку поставок, пов’язані з пандемією COVID-19, також змусили американські компанії шукати постачання ближче до США.

Мексика була серед тих, хто отримує вигоду від дедалі більшого відходу від китайських заводів. Але ситуація складніша, ніж може здатися. Деякі китайські виробники відкрили заводи в Мексиці, щоб скористатися перевагами 3-річної торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою, яка дозволяє безмитну торгівлю багатьма продуктами в Північній Америці.

Деякі галузі промисловості — особливо автовиробники — створили заводи по обидва боки кордону, які залежать від кожного з них щодо стабільного постачання запчастин.

Дерек Сіссорс, фахівець з Китаю в консервативному Американському інституті підприємництва, зазначив, що найбільше падіння китайського імпорту спостерігалося в комп’ютерах, електроніці, хімічних і фармацевтичних препаратах — усіх політично чутливих категоріях.

Загалом, дефіцит США в торгівлі товарами з рештою світу — розрив між вартістю того, що Сполучені Штати продають, і того, що купують за кордоном — скоротився на 10% минулого року до $1,06 трлн.