Від запуску приватизаційних аукціонів на платформі Prozorro.Продажі відбулося 6 тис. успішних торгів, на яких вдалося залучити понад 17,2 млрд грн. Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці.
Мала приватизація на Prozorro.Продажі принесла бюджетам понад 17,2 мільярда грн
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Скільки надійшло до бюджетів
«За шість років впровадження реформи малої приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Prozorro.Продажі понад 17,2 млрд гривень до бюджетів різних рівнів», — ідеться в повідомленні.
Наголошується, що за цей період відбулося 6 тис. успішних приватизаційних аукціонів.
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Найбільше коштів було залучено на торгах, оголошених Фондом державного майна України, — 12,4 млрд грн.
Ще 4,7 млрд грн вдалося залучити до місцевих бюджетів за підсумками приватизаційних торгів, оголошених громадами.
За право придбати державне або комунальне майно позмагалися вже понад 12 тис. учасників, в середньому — 3 учасники на один аукціон.
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