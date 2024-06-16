Мала приватизація на Prozorro.Продажі принесла бюджетам понад 17,2 мільярда грн

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Скільки надійшло до бюджетів

«За шість років впровадження реформи малої приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Prozorro.Продажі понад 17,2 млрд гривень до бюджетів різних рівнів», — ідеться в повідомленні.

Наголошується, що за цей період відбулося 6 тис. успішних приватизаційних аукціонів.

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Найбільше коштів було залучено на торгах, оголошених Фондом державного майна України, — 12,4 млрд грн.

Ще 4,7 млрд грн вдалося залучити до місцевих бюджетів за підсумками приватизаційних торгів, оголошених громадами.

За право придбати державне або комунальне майно позмагалися вже понад 12 тис. учасників, в середньому — 3 учасники на один аукціон.