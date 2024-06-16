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16 червня 2024, 10:10

У Туреччині планують ввести податок на операції з криптовалютами

Міністерство фінансів Туреччини розглядає можливість введення податку в розмірі 0,03% на операції з криптовалютами. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство фінансів Туреччини розглядає можливість введення податку в розмірі 0,03% на операції з криптовалютами.
Фото:depositphotos

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Деталі

У заяві сказано, що останнім часом криптоактиви стали популярними серед роздрібних турецьких інвесторів, оскільки вони прагнуть застрахуватися від ослаблення ліри та зростання інфляції.

У разі введення такого податку бюджет країни поповнюватиметься на 3,7 млрд лір (близько $113 млн) щороку, зазначили у Bloomberg.

«Влада хоче провести одну з найбільших податкових реформ за останні два десятиліття. Туреччина намагається виправити бюджет, який постраждав від землетрусів у 2023 році», — заявили журналісти.

Читайте: Туреччина посилить регулювання криптоактивів, щоб вийти з «сірого списку» FATF

Вони додали, що якщо це вдасть реалізувати, то у бюджет держави надійде ще 226 млрд лір ($7 млрд), це становить приблизно 0,7% валового внутрішнього продукту.

Нагадаємо

У Туреччині почали готувати новий пакет нормативних актів для криптовалютної індустрії, які «покликані забезпечити захист споживачів та водночас підтримати інновації».

FATF у 2021 році знизила рейтинг Туреччини до так званого сірого списку країн, які не вживають достатніх заходів для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Джерело: Мінфін
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