Euroclear призупинив розблокування активів росіян через санкції США

Депозитарій Euroclear призупинив обслуговування активів за участю Національного розрахункового депозитарію (НРД) після того, як він потрапив під блокуючі санкції США, випливає з листа Euroclear клієнтам, пише РБК.

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Що відомо

«До подальшого повідомлення процеси обслуговування активів за участю НРД прямо чи опосередковано призупинено», — йдеться у листі. У

Euroclear зазначили, що аналізують вплив санкцій проти НРД, а також «вплив нових санкцій на внутрішні безплатні розрахунки щодо локальних цінних паперів росії».

Те, що Euroclear призупинив обслуговування, виданню підтвердили голова європейського брокера Mind Money (раніше «Церих») Юлія Хандошко та Сергій Гландін із BGP Litigation, якому про це розповіли партнери з Бельгії.

Експерти зазначили, що ця дія означає припинення розблокування активів російських інвесторів.

Нагадаємо

12 червня США ввели санкції проти НРД, Мосбіржі, Національного клірингового центру та ще більш ніж 30 фізичних осіб та 200 юрособ.

Мосбіржа заявила, що з 13 червня перестане проводити торги доларом, євро, Банк росії повідомив про припинення торгів гонконзьким доларом. ЦБ заявив, що визначатиме офіційні курси долара та євро, використовуючи банківську звітність та відомості, що надходять від цифрових платформ позабіржових торгів, і що курс «залишиться єдиним та ринковим, лише зміниться коло даних для його розрахунку». Найбільші російські банки після скасування біржових торгів почали підвищувати курси валют.

Euroclear з середини травня призупинив зарахування цінних паперів із неросійських депозитаріїв до своєї інфраструктури на будь-які рахунки, пов'язані з резидентами росії.

Рішення Euroclear означає, що тепер російські інвестори та брокери не зможуть зараховувати туди папери з локальних ринків, наприклад, з американського депозитарію DTC, швейцарського Six Sis, британського CREST, сказало джерело газети у великому російському брокері.

За його словами, оскільки профучасники з росії не мають прямих рахунків у згаданих депозитаріях, вони могли переводити російські цінні папери у вітчизняну інфраструктуру під розконвертацію, заміщення, погашення та виплату дивідендів тільки через Euroclear.