Санкції США: Юань стане основною іноземною валютою у росії

Після введення санкцій США, які змусили Мосбіржу припинити торгівлю доларами та євро , росія взяла обмінний курс юаня до рубля як орієнтир. На валюту КНР зараз, за словами ЦБ, припадає 54% угод у країні, пише Business Insider.

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Що відомо

Юань/рубль тепер буде базовою валютною парою, як повідомив ЦБ у четвер після припинення торгів USD/RUB та EUR/RUB на Московській біржі, що викликало плутанину через непрозорість обмінного курсу.

Деякі банки взагалі перестали продавати долари, а обмінний курс долара до рубля різко підскочив.

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Центральний банк зазначив, що юань став основною валютою на Московській біржі, і це дасть траєкторію для інших валютних пар і стане орієнтиром для учасників ринку для використання «дружніх валют».

За словами представників відомства, валюти «дружніх країн» та рубль тепер становлять до 80% зовнішньоторговельних платежів росії.

Санкції США

Як писав «Мінфін», 13 червня Мінфін США оголосив про введення санкцій проти Московської біржі та її ключових структур — Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію.

Внаслідок санкцій торги доларом та євро на біржі з 13 червня зупинено. Банк росії підтвердив: «у зв'язку із запровадженням США обмежувальних заходів» проведення біржових торгів та розрахунки постачальних інструментів у доларах США та євро «зупиняються».