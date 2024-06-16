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16 червня 2024, 11:22

Райффайзенбанк припинить нараховувати відсотки за накопичувальними рахунками росіян

Райффайзенбанк припинить нараховувати відсотки за накопичувальними рахунками з 1 липня 2024 року, повідомила пресслужба на сайті банку.

Райффайзенбанк припинить нараховувати відсотки за накопичувальними рахунками з 1 липня 2024 року, повідомила пресслужба на сайті банку.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоВідсотки за червень за чинними ставками кредитна організація виплатить 30 червня.
Фото:depositphotos.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Відсотки за червень за чинними ставками кредитна організація виплатить 30 червня. При цьому клієнти матимуть змогу продовжити вільно розпоряджатися коштами на накопичувальних рахунках.

Рішення було ухвалено, щоб дотриматися припису Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо зниження обсягів присутності австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у росії. Там додали, що накопичувальні рахунки мали невисоку прибутковість, через що не мали «широкого попиту». Водночас, кредитна організація бачить «стабільне зростання інтересу клієнтів» до інших інструментів розміщення кошти з вищими відсотками.

Читайте: Райффайзенбанк перестане відкривати накопичувальні рахунки росіянам

Раніше Райффайзенбанк повідомив про зниження обсягів кредитування, щоб виконати розпорядження ЄЦБ. «На практиці це означає, що найближчими місяцями кредитна політика посилиться і відсоток схвалень суттєво знизиться, проте мови про повну зупинку кредитування немає», — зазначили у пресслужбі.

У квітні RBI розповіла, що очікує на запит від європейського регулятора про прискорення скорочення бізнесу в росії. Попередні вимоги ЄЦБ передбачали скорочення кредитів та міжнародних платежів, що виходять з росії, на 65% до 2026 року порівняно з третім кварталом 2023 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що австрійський Raiffeisen Bank International отримав лист від Міністерства фінансів США з попередженням, що банку можуть обмежити доступ до американської фінансової системи через бізнес у росії.

Раніше Європейський центральний банк направив до австрійського Raiffeisen Bank вимогу про прискорення процесу згортання бізнесу в росії. Після цього у банку пообіцяли влітку почати згортати там бізнес.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
16 червня 2024, 11:27
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Оце наказали так наказали! Райф тільки радий старатися, буде розпоряджатися грошима, а відсоточки собі залишати. Ну і з ринку російського реж напряд піде.
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