Через зниження споживання електроенергії у вихідний день, в Україні у неділю, 16 червня, не планують застосовувати стабілізаційні відключення. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
16 червня 2024, 8:00
Укренерго: 16 червня відключення світла не планують
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Графіки відключень
У разі зміни ситуації, Укренерго повідомить про це окремо.
Дефіцит в енергосистемі
Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок АЕС. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.
«Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії», — зазначили в Енергоатомі.
В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.
Джерело: Мінфін
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