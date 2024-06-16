Укренерго: 16 червня відключення світла не планують

Через зниження споживання електроенергії у вихідний день, в Україні у неділю, 16 червня, не планують застосовувати стабілізаційні відключення. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Графіки відключень

У разі зміни ситуації, Укренерго повідомить про це окремо.

Дефіцит в енергосистемі

Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок АЕС. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

«Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії», — зазначили в Енергоатомі.

В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.