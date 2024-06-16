Інфляційні очікування британців упали до мінімуму за три роки

Інфляційні очікування британців на найближчу перспективу опустилися до мінімуму майже за три роки, що говорить про повернення до середніх за історичними мірками рівнів, пише Financial Times з посиланням на останнє щоквартальне опитування Банку Англії.

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Що відомо

У травні жителі Великобританії в середньому очікували, що у наступні 12 місяців споживчі ціни в країні зростуть на 2,8%, тоді як у лютому вони прогнозували інфляцію в районі 3%, показало опитування.

Це мінімальний показник із серпня 2021 року. Пікового значення 4,9% він досягав у серпні 2022 року. Середній рівень інфляційних очікувань 2000−2021 рр. становив 2,8%.

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Що з інфляцією

Як повідомляло раніше британське статистичне управління ONS, споживчі ціни у квітні зросли на 2,3% у річному вираженні проти 3,2% місяцем раніше. Таким чином інфляція сповільнилася до мінімуму з липня 2021 року.

Наступне засідання Банку Англії відбудеться 20 червня. Аналітики загалом прогнозують, що на цьому засіданні відсоткову ставку буде збережено на рівні 5,25% річних.