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16 червня 2024, 9:22

Інфляційні очікування британців упали до мінімуму за три роки

Інфляційні очікування британців на найближчу перспективу опустилися до мінімуму майже за три роки, що говорить про повернення до середніх за історичними мірками рівнів, пише Financial Times з посиланням на останнє щоквартальне опитування Банку Англії.

Інфляційні очікування британців на найближчу перспективу опустилися до мінімуму майже за три роки, що говорить про повернення до середніх за історичними мірками рівнів, пише Financial Times з посиланням на останнє щоквартальне опитування Банку Англії.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоУ травні жителі Великобританії в середньому очікували, що у наступні 12 місяців споживчі ціни в країні зростуть на 2,8%, тоді як у лютому вони прогнозували інфляцію в районі 3%, показало опитування.
Фото:depositphotos

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Що відомо

У травні жителі Великобританії в середньому очікували, що у наступні 12 місяців споживчі ціни в країні зростуть на 2,8%, тоді як у лютому вони прогнозували інфляцію в районі 3%, показало опитування.

Це мінімальний показник із серпня 2021 року. Пікового значення 4,9% він досягав у серпні 2022 року. Середній рівень інфляційних очікувань 2000−2021 рр. становив 2,8%.

Читайте: Інфляція у Великій Британії сповільнилася до найнижчого рівня за три роки

Що з інфляцією

Як повідомляло раніше британське статистичне управління ONS, споживчі ціни у квітні зросли на 2,3% у річному вираженні проти 3,2% місяцем раніше. Таким чином інфляція сповільнилася до мінімуму з липня 2021 року.

Наступне засідання Банку Англії відбудеться 20 червня. Аналітики загалом прогнозують, що на цьому засіданні відсоткову ставку буде збережено на рівні 5,25% річних.

Джерело: Мінфін
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