Фондові індекси США зросли, Dow Jones оновив рекорд

Ринок позитивно відреагував на опублікований міністерством фінансів США план запозичень на перший квартал, який виявився менш масштабним, ніж передбачалося раніше, зазначає Market Watch. План передбачає запозичення у розмірі $760 млрд, що на $55 млрд нижче за попередні оцінки.

Публікація оновленої програми запозичень спровокувала ралі на ринку US Treasuries, яке поширилося і на акції, зазначає аналітик Capitol Securities Management Кент Енгельке.

«Уся справа у відсоткових ставках», — сказав він.

Прибутковість 10-річних US Treasuries

Прибутковість 10-річних US Treasuries у понеділок опустилася на 7 базисних пунктів, до 4,089% річних. Побоювання, пов'язані з великими обсягами випуску казначейських облігацій, були одним із факторів, що спровокували зростання прибутковості десятирічних американських бондів до 16-річного максимуму в жовтні минулого року.

Увага трейдерів на цьому тижні спрямована на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), а також на дані по безробіттю у США за січень.

Федрезерв, ймовірно, не змінюватиме базову процентну ставку за підсумками засідання 30−31 січня, пише Market Watch.

Експерти вважають, що Джером Пауелл залишить відкритою можливість зниження ставки у березні. Нині трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС почне пом'якшувати політику саме в березні, в 50%, за даними CME FedWatch.

«Федрезерв, який залежить від статданих і якому, як і раніше, необхідно підтверджувати свою прихильність до боротьби з інфляцією, ймовірно, утримається від вказівок на зниження ставки в березні, але зазначить, що він готовий діяти за необхідності, тобто збереже за собою опціональність», — зазначає аналітик William Blair Рішар де Шазаль.

Цього тижня трейдери також уважно стежитимуть за звітами американських IT-гігантів, включаючи Microsoft Corp., Apple Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., а також Meta Platforms.

Як змінилася вартість акцій

Акції Amazon.com Inc. подорожчали на 1,3% після оголошення про розрив операції купівлі виробника споживчих роботів iRobot Corp. Компанії спільно ухвалили рішення відмовитися від угоди, укладеної у серпні 2022 року, не знайшовши можливості домогтися її схвалення владою Євросоюзу.

IRobot оголосила, що проведе реструктуризацію, щоб стабілізувати операції у поточному середовищі, зокрема скоротить 350 робочих місць. Крім того, голова ради директорів та головний виконавчий директор iRobot Колін Енгл залишить свої посади. Тимчасово виконувачем обов'язків стане Глен Вайнштейн, який обіймає посаду виконавчого віцепрезидента.

Папери iRobot подешевшали на 8,9%.

Ринкова вартість Tesla Inc. зросла на 4,2%. Виробник електромобілів очікує, що його капіталовкладення цього року перевищать $10 млрд і становитимуть від $8 до $10 млрд у наступні два роки, йдеться у річному звіті компанії.

Акції власника мережі піцерій Papa John's International подешевшали на 0,4% на новини про відставку з 1 березня операційного директора міжнародних операцій компанії Аманд Кларк.

Також у понеділок стало відомо про несподівану відставку керівника інвестиційно-банківського та трейдингового бізнесу Goldman Sachs Group Inc. Джима Еспозіто, який пропрацював у банку майже три десятиліття. Папери Goldman зросли у ціні на 0,7%.

Вартість акцій фінтех-компанії SoFi Technologies Inc., що вперше вийшла на прибутковий рівень, злетіла на 20%.

Індекс Dow Jones Industrial Average, за даними на закриття ринку, в понеділок піднявся на 224,02 пункту (0,59%) і склав 38333,45 пункту.

Standard & Poor's 500 збільшився на 36,96 пунктів (0,76%) — до 4927,93 пунктів.

Nasdaq Composite виріс на 172,68 пункту (1,12%) і становив 15628,04 пункту.