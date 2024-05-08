Парламент Литви дозволив військам вирушити до України для навчання ЗСУ

Парламент Литви дозволив відправити війська країни в Україну для навчання українських солдатів, проте від Києва такого запиту поки не надходило, повідомила Financial Times прем'єр-міністр балтійської республіки Інгріда Шимоніте.

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За її словами, москва може вважати такий крок Вільнюса провокацією, але литовська влада не збирається звертати на це увагу.

Вперше відправлення військ в Україну наприкінці лютого припустився президент Франції Еммануель Макрон. На тлі дискусії, що виникла після цього на Заході, Литва заявила про те, що «червоні лінії» у цьому питанні були скасовані.

Прем'єр-міністр Литви підтримала Макрона, зазначивши, що він створює «стратегічну двозначність» — натякає на можливість відправлення військових до України, але не означає конкретних планів і термінів.