Британський фондовий індекс FTSE 100 оновив рекорд завдяки акціям Shell

Британський фондовий індекс FTSE 100 оновив рекорд. Цьому сприяла заява нафтової компанії Shell про плани продати деякі активи в Малайзії, повідомило агентство Reuters.

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Індекс «блакитних фішок» FTSE 100 подолав позначку 8300 пунктів і досяг рекордного рівня 8311,02 пункту.

Папери Shell подорожчали на 1,5% після повідомлення Reuters про те, що нафтогазова корпорація веде переговори про продаж бізнесу автозаправних станцій у Малайзії компанії Saudi Aramco. Напередодні Shell оголосила про намір позбутися низки активів у ПАР.

Згідно з останнім звітом про стратегію енергетичного переходу, який опубліковано у березні, Shell планує відмовитися від 1000 автозаправних станцій у 2024−2025 роках, оскільки енергетичний гігант переорієнтовується на зарядні пристрої для ринку електромобілів.