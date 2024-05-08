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8 травня 2024, 12:14

По всій Україні сьогодні можливі обмеження споживання електроенергії

Сьогодні, 8 травня, ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Сьогодні, 8 травня, ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.

«Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр „Укренерго“ застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи», — йдеться в повідомленні.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 23:00.

Масований обстріл енергетики України

В ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.

Пошкоджень зазнали об'єкти генерації. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об'єктів Укренерго в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.

На пошкоджених об'єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
8 травня 2024, 15:57
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*** -Заспу вимкніть бо вони споживають, а гроші не платять все на народ списують.
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