Сьогодні, 8 травня, ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
По всій Україні сьогодні можливі обмеження споживання електроенергії
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Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.
Причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.
«Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр „Укренерго“ застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи», — йдеться в повідомленні.
Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 23:00.
Масований обстріл енергетики України
В ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.
Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.
Пошкоджень зазнали об'єкти генерації. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об'єктів Укренерго в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.
На пошкоджених об'єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
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