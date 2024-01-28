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28 січня 2024, 13:03

80% українців користуються інтернетом щодня — опитування

Частка українців, які користуються інтернетом щодня, за рік зросла з 72% до 80%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного за підтримки UNDP і Швеції, передає Інтерфакс-Україна.

Частка українців, які користуються інтернетом щодня, за рік зросла з 72% до 80%.

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Кількість українців, які щодня користуються інтернетом, протягом року зросла з 72% до 80%. Починаючи з 2021 року цей показник збільшився більш ніж на 10%.

Ще 11% українців у 2023 році користувалися інтернетом нерегулярно: 2−3 години на тиждень і рідше. Не користувалися інтернетом взагалі 9% респондентів. За два роки (2021−2023 роки) частка останніх зменшилася на 5%.

Всеукраїнське опитування тривало у вересні-жовтні 2023 року серед жителів України віком 18 років і старше, які проживали на підконтрольних уряду територіях. Опитування відбувалося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Загалом провели 2014 інтерв'ю.

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Джерело: Мінфін
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