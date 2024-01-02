Очільник Національного банку України Андрій Пишний був визнаний найкращим головою центробанку Європи за версією провідного міжнародного журналу The Banker. Про це повідомляється на сайті видання.
Андрій Пишний став найкращим головою центробанку Європи за версією The Banker
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Званням «Центральний банкір року» за версією журналу відзначають чиновників, яким найкраще вдалося стимулювати зростання та стабілізувати свою економіку.
Одним із досягнень НБУ, яке відзначили у галузевому виданні, є впровадження Power Banking. Створена за ініціативою Центробанку об'єднана мережа із 2375 відділень банків надавала клієнтам послуги під час блекаутів узимку 2022−2023 років.
«Я пишаюся тим, що разом із командою професіоналів НБУ я можу зробити важливий внесок у стійкість країни в ці важкі часи, зберігаючи макрофінансову стабільність навіть в умовах постійних атак ракетами та безпілотниками», — наводить The Banker слова Андрія Пишного.
На думку The Banker, за час правління Пишного до ключових здобутків НБУ належать:
- Зростання довіри до гривні. За даними НБУ, термінові вклади фізичних осіб у гривні за 11 місяців 2023 року зросли на 28%;
- Внутрішній борговий ринок відновився зі збільшенням обсягу кредитів на 98% щодо 2022 року;
- Інфляція знизилася з 26,6% до 5,1% за перші 11 місяців 2023 року.
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