SpaceX вивела на орбіту Starlink для прямого підключення мобільних пристроїв

SpaceX запустила супутники Starlink з можливістю прямого підключення до мобільних пристроїв. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

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Першими компаніями-провайдерами, яким стане доступною функція Direct to Cell (пряме підключення до мобільних пристроїв), стануть:

американська T-Mobile

канадська Rogers Communications Inc.

японська KDDI Corporation

австралійська Singtel Optus Pty Limited

новозеландська One New Zealand Group Limited

швейцарська Salt Mobile SA

чилійська Entel

Нові супутники із функцією Direct to Cell забезпечуватимуть повний доступ до текстових повідомлень, дзвінків і перегляду вебсторінок, де б не перебував користувач — на суші чи у прибережних водах. Головне — щоб видно було небо.

Direct to Cell підключатиме також пристрої IoT із загальними стандартами мобільного протоколу передавання — LTE.

За словами Ілона Маска, запуск цих супутників дозволить користувачам смартфонів мати зв'язок у будь-якій точці планети.

Проте «кожен промінь може підтримувати лише близько 7 Мбіт».

«Тож це чудове рішення для місць без покриття стільникової мережі, але воно не становитиме суттєвої конкуренції наземним стільниковим мережам», — заявив Маск.

Надсилати текстові повідомлення користувачі зможуть вже з 2024 року, а з 2025 року нова технологія підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд вебсторінок.

Для використання нової технології не потрібно оновлювати апаратне забезпечення гаджетів чи завантажувати спеціальні програми.

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