Вартість Twitter (X) впала на 71% після покупки Маском

Вартість соцмережі X (колишня Twitter) впала на 71% після того, як її купив Ілон Маск. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на фонд Fidelity, який володіє часткою компанії.

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Купівля соцмережі відбулась у жовтні 2022 року. Вартість угоди становила $44 млрд. Маск не приховував, що переплатив й чимало експертів зазначали, що оцінка компанії була завищена. Втім, мільярдер був впевнений, що Twitter має неймовірний потенціал.

Наразі, за оцінкою Fidelity, вартість соцмережі скотилась до $12,5 млрд.

Кількість щомісячних користувачів X впала на 15% за перший рік після приходу Маска, а доходи від реклами знизились на 20%.

Нагадаємо, що Маск звільнив половину співробітників компанії й перейменував Twitter на X. Після цього соцмережа потрапила у низку скандалів, що призвело до відтоку рекламодавців, зокрема й таких великих як Apple, Disney, Warner Bros Discovery.

Фінансові результати X у 2023 році були досить скромними. Компанія зафіксувала збитки у розмірі $1,03 млрд при доходах у $5,04 млрд.

Раніше «Мінфін» писав, що соцмережі прогнозують банкрутство у 2024 році. Аналітики вважають, що такий кінець компанії може поставити під загрозу репутацію Маска та негативно вплинути на його інші бізнес-проєкти.

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