Вартість Twitter (X) впала на 71% після покупки Маском

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 січня 2024, 11:32

Вартість Twitter (X) впала на 71% після покупки Маском

Вартість соцмережі X (колишня Twitter) впала на 71% після того, як її купив Ілон Маск. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на фонд Fidelity, який володіє часткою компанії.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Купівля соцмережі відбулась у жовтні 2022 року. Вартість угоди становила $44 млрд. Маск не приховував, що переплатив й чимало експертів зазначали, що оцінка компанії була завищена. Втім, мільярдер був впевнений, що Twitter має неймовірний потенціал.

Наразі, за оцінкою Fidelity, вартість соцмережі скотилась до $12,5 млрд.

Кількість щомісячних користувачів X впала на 15% за перший рік після приходу Маска, а доходи від реклами знизились на 20%.

Нагадаємо, що Маск звільнив половину співробітників компанії й перейменував Twitter на X. Після цього соцмережа потрапила у низку скандалів, що призвело до відтоку рекламодавців, зокрема й таких великих як Apple, Disney, Warner Bros Discovery.

Фінансові результати X у 2023 році були досить скромними. Компанія зафіксувала збитки у розмірі $1,03 млрд при доходах у $5,04 млрд.

Раніше «Мінфін» писав, що соцмережі прогнозують банкрутство у 2024 році. Аналітики вважають, що такий кінець компанії може поставити під загрозу репутацію Маска та негативно вплинути на його інші бізнес-проєкти.

Читайте також: Google «обвалив» польський злотий на 32%: уряд країни розслідує збій пошукової системи

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
3 січня 2024, 12:24
#
Что не сделает дурак — все он сделает не так
+
0
vesna7
vesna7
3 січня 2024, 13:23
#
Ну тобто при доходах в $5,04 млрд.
убытки в размере $1,03 млрд
чому ж збанкрутуе?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами