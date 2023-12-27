В Україні запустили бета-тест Е-резидентства

В Україні запустили бета-тест uResidency — програму електронного резидентства для іноземних підприємців. Про це в телеграм-каналі повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що це дає іноземним громадянам

Ця ініціатива відкриває шлях для іноземних громадян, які можуть реєструвати ФОП та управляти своїм бізнесом з будь-якого куточка світу, сплачуючи податки до українського бюджету.

Весь процес в uResidency повністю автоматизований та доступний онлайн: від подання заявки на отримання статусу до відкриття банківського рахунку та сплати податків.

Читайте: Е-резидентство: Незабаром іноземці зможуть онлайн відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні

Е-резиденти отримають переваги, такі як мобільний банкінг, низьке оподаткування (5%) і відсутність необхідності у бухгалтерії та звітах.

Очікується, що ця програма стане джерелом для відновлення української економіки, привертаючи іноземних підприємців через оподаткування та інноваційний сервіс.

Що таке е-резидентство

Це спеціальний статус для іноземців для ведення бізнесу в Україні онлайн, без фізичної присутності. Іноземці зможуть отримати статус е-резидента, зареєструватися як ФОП 3 групи, сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від суми доходу, відкрити онлайн банківський рахунок для підприємницької діяльності.

Нагадаємо

Е-резидентство України не буде доступне громадянам росії, білорусі та країн, що входять до «сірого» чи «чорного» списку FATF. Також е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть тільки з іншими іноземцями.