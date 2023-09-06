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6 вересня 2023, 9:02 Читать на русском

Е-резидентство: Незабаром іноземці зможуть онлайн відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн.
Фото: pixabay.com

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Щоб відкрити бізнес в Україні, іноземцям не потрібно буде бути присутніми особисто. Так само дистанційно можна буде керувати власною справою, відкривати банківські рахунки.

«Е-резидентство — це наша цифрова відповідь на глобалізацію. Іноземці отримають право реєструватися в Україні фізичним особам-підприємцям, відкривати банківські рахунки та вести свій бізнес онлайн», — заявив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, зручним є також механізм сплати податків та звітування для е-резидентів: це робитиме український банк, у якому в е-резидента відкрито поточних рахунок, адже він виступає податковим агентом такого іноземця.

Постанова врегульовує:

  • механізм набуття та скасування статусу е-резидента;
  • порядок формування та ведення системи «Е-резидент» спільно з Державною податковою службою та банками;
  • захист персональних даних електронних резидентів.

Запуск системи

Повноцінно е-резидентство запустять після завершення розробки та тестування інформаційної системи. Наразі триває розробка зазначеної системи.

Е-резидентство України не буде доступне громадянам росії, білорусі та країн, що входять до «сірого» чи «чорного» списку FATF. Також е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть тільки з іншими іноземцями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
+43
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
6 вересня 2023, 9:04
#
Нахіба воно нерезидентам?
+
0
BrutForce
BrutForce
6 вересня 2023, 10:48
#
Наприклад українським іт компаніям буде простіше наймати іноземців по світу — ми б скористалися. Україна наразі найзручніша юрисдикція в світі для найму контракторів, а ми наймаємо в багатьох.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 вересня 2023, 11:43
#
Речь идет об открытии иностранцем БИЗНЕСА . Зачем им это надо ? У нас 20% НДС + 18% налог на прибыль . Это может быть чуть меньше других стран . НО , у нас нет возможности репарации прибыли сейчас , у нас сложные отношения с налоговыми и чиновниками , у нас коррупция … вообщем эта такая же бессмысленная тема как и с налоговой амнистией . Эффект нулевой .

Единственный вариант для чего я вижу — это чтоб надавить на западные компании типа открывайте представительство чтоб нанять украинцев на работу если вам нужны IT и запретить все фопы .

шаг сомнительный потому что западным компаниям *** откуда у них люди . Они работают на текущем рынке . И им все равно что это будет украинец или мексиканец если у него равные компетенции .
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
6 вересня 2023, 11:46
#
Я власне про це і кажу…
+
0
Три літри
Три літри
6 вересня 2023, 12:29
#
Наскільки я пам’ятаю податки є-резидента сплачуються за спрощеною схемою наближеною до ФОП 3 групи, ніяких ПДВ там немає взагалі.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 вересня 2023, 12:34
#
Это где вы такое увидели ? есть где-то закон или есть фантазия о том как оно могло бы быть ?
+
+112
Riojas
Riojas
6 вересня 2023, 9:19
#
А Е-повестка и Е-комиссия для Е-резидентов будет?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 вересня 2023, 11:45
#
Думаю точно напрягут выполнять все социальные требования нашего правительства — в том числе и вести воинский учет нанятых сотрудников . прикиньте какое открытие будет для иностранцев …
+
0
Три літри
Три літри
6 вересня 2023, 12:31
#
Військовий облік вже давно не ведеться.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 вересня 2023, 12:35
#
Кто вам такое сказал ? все ПРЕДПРИЯТИЯ обязаны это делать . Фоп — нет . Но у фопа если все правильно делать по всем канонам , минимум 7 видов бумаг — это и табеля , и приказы , и график отпусков , и много чего … у нас интересное законодательство …
+
+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
6 вересня 2023, 10:51
#
Удачі потім у виводі коштів із України, ага.
+
0
Три літри
Три літри
6 вересня 2023, 12:32
#
До 24 лютого хіба були проблеми з виводом грошей з України?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 вересня 2023, 12:36
#
КОНЕЧНО . Например физлицо имемло право до 200 тыс евро в год на инвестиции , и 50 тыс на личный счет . Пример , вы получили прибыль 100 тыс долл в год , начислили их дивидентами в Украине и выплатили на личный счет , после можете только 50 забрать .

Я понимаю что для вас это заоблачные деньги , но с точки зрения бизнеса это небольшие .
+
0
Vorlock
Vorlock
6 вересня 2023, 11:17
#
В нас якраз Кабмін схвалив скасування мораторію на податкові перевірки
+
0
Три літри
Три літри
6 вересня 2023, 12:32
#
Ти пишеш так наче ніде в світі не буває податковий перевірок і тільки в Україні до такого додумались.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 вересня 2023, 12:39
#
Бывают , только там как правило все устроено по другому . Никто в штате для многомиллионных компаний бухгалтера не держит , сдают документы 1 раз в год на неделю , и бухгалтер потом отвечает за результаты . За ошибки в 100 евро никто даже говорить не будет , а затраты списываются часто на словах , типа если ты помещаешься в примерно отраслевые затраты — никто справшивать не будет .

А знаете как выглядит налоговая накладная ? (это вам вопрос на засыпку) .
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