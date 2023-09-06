Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Е-резидентство: Незабаром іноземці зможуть онлайн відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні
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Щоб відкрити бізнес в Україні, іноземцям не потрібно буде бути присутніми особисто. Так само дистанційно можна буде керувати власною справою, відкривати банківські рахунки.
«Е-резидентство — це наша цифрова відповідь на глобалізацію. Іноземці отримають право реєструватися в Україні фізичним особам-підприємцям, відкривати банківські рахунки та вести свій бізнес онлайн», — заявив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.
За його словами, зручним є також механізм сплати податків та звітування для е-резидентів: це робитиме український банк, у якому в е-резидента відкрито поточних рахунок, адже він виступає податковим агентом такого іноземця.
Постанова врегульовує:
- механізм набуття та скасування статусу е-резидента;
- порядок формування та ведення системи «Е-резидент» спільно з Державною податковою службою та банками;
- захист персональних даних електронних резидентів.
Запуск системи
Повноцінно е-резидентство запустять після завершення розробки та тестування інформаційної системи. Наразі триває розробка зазначеної системи.
Е-резидентство України не буде доступне громадянам росії, білорусі та країн, що входять до «сірого» чи «чорного» списку FATF. Також е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть тільки з іншими іноземцями.
Коментарі - 16
Единственный вариант для чего я вижу — это чтоб надавить на западные компании типа открывайте представительство чтоб нанять украинцев на работу если вам нужны IT и запретить все фопы .
шаг сомнительный потому что западным компаниям *** откуда у них люди . Они работают на текущем рынке . И им все равно что это будет украинец или мексиканец если у него равные компетенции .
Я понимаю что для вас это заоблачные деньги , но с точки зрения бизнеса это небольшие .
А знаете как выглядит налоговая накладная ? (это вам вопрос на засыпку) .