Е-резидентство: Незабаром іноземці зможуть онлайн відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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Щоб відкрити бізнес в Україні, іноземцям не потрібно буде бути присутніми особисто. Так само дистанційно можна буде керувати власною справою, відкривати банківські рахунки.

«Е-резидентство — це наша цифрова відповідь на глобалізацію. Іноземці отримають право реєструватися в Україні фізичним особам-підприємцям, відкривати банківські рахунки та вести свій бізнес онлайн», — заявив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, зручним є також механізм сплати податків та звітування для е-резидентів: це робитиме український банк, у якому в е-резидента відкрито поточних рахунок, адже він виступає податковим агентом такого іноземця.

Постанова врегульовує:

механізм набуття та скасування статусу е-резидента;

порядок формування та ведення системи «Е-резидент» спільно з Державною податковою службою та банками;

захист персональних даних електронних резидентів.

Запуск системи

Повноцінно е-резидентство запустять після завершення розробки та тестування інформаційної системи. Наразі триває розробка зазначеної системи.

Е-резидентство України не буде доступне громадянам росії, білорусі та країн, що входять до «сірого» чи «чорного» списку FATF. Також е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть тільки з іншими іноземцями.