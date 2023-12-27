Зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.
«Вам посилка»: Українців попередили про нову шахрайську схему
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Деталі
Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс, та ввести дані своєї банківської картки (ім'я власника, номер, CVV-код та термін дії).
Надалі зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян.
Також, маючи такі відомості, шахраї можуть оформити повернення вже замовлених товарів, привласнюючи кошти з рахунків жертв.
Як не стати жертвою шахраїв
Кіберполіція закликає дотримуватися наступних порад:
- не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
- отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
- перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
- заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для сплати;
- сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів;
- не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;
При розголошенні платіжної інформації шахраям — негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у Національній поліції попередили українців про нову шахрайську схему, яка виникла через те, що в Україні не працювали сервіси оператора мобільного зв'язку «Київстар».
Коментарі - 2
А чому ти раптом зробив висновок що ті «цілком легальні» не були як раз чими «явно шахрайськими»?
Крім того, незрозуміло, звідки у шахраїв номери телефонів.
Відкрию тайну: береш випадковий набір з 7 ціфр — і це може бути чийсь телефон.