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27 грудня 2023, 9:01

«Вам посилка»: Українців попередили про нову шахрайську схему

Зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу.
Фото: freepik.com

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Деталі

Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс, та ввести дані своєї банківської картки (ім'я власника, номер, CVV-код та термін дії).

Надалі зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян.

Також, маючи такі відомості, шахраї можуть оформити повернення вже замовлених товарів, привласнюючи кошти з рахунків жертв.

Як не стати жертвою шахраїв

Кіберполіція закликає дотримуватися наступних порад:

  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
  • отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
  • перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
  • заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для сплати;
  • сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів;
  • не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;

При розголошенні платіжної інформації шахраям — негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Національній поліції попередили українців про нову шахрайську схему, яка виникла через те, що в Україні не працювали сервіси оператора мобільного зв'язку «Київстар».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
vovan9870
vovan9870
27 грудня 2023, 9:50
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Дивно, що банки автоматично не блокують явно шахрайські транзакції, в той час як є купа повідомлень про блокування цілком легальних покупок. Крім того, незрозуміло, звідки у шахраїв номери телефонів.
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0
Три літри
Три літри
27 грудня 2023, 10:22
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А як вони відрізнять ці «явно шахрайські» транзакції від нешахрайських?

А чому ти раптом зробив висновок що ті «цілком легальні» не були як раз чими «явно шахрайськими»?

Крім того, незрозуміло, звідки у шахраїв номери телефонів.

Відкрию тайну: береш випадковий набір з 7 ціфр — і це може бути чийсь телефон.
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