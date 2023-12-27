«Вам посилка»: Українців попередили про нову шахрайську схему

Зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

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Деталі

Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс, та ввести дані своєї банківської картки (ім'я власника, номер, CVV-код та термін дії).

Надалі зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян.

Також, маючи такі відомості, шахраї можуть оформити повернення вже замовлених товарів, привласнюючи кошти з рахунків жертв.

Як не стати жертвою шахраїв

Кіберполіція закликає дотримуватися наступних порад:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для сплати;

сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;

При розголошенні платіжної інформації шахраям — негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Національній поліції попередили українців про нову шахрайську схему, яка виникла через те, що в Україні не працювали сервіси оператора мобільного зв'язку «Київстар».