У Національній поліції попередили українців про нову шахрайську схему, яка виникла через те, що в Україні вже більше доби не працюють сервіси найбільшого оператора мобільного зв'язку «Київстар». Про це повідомила пресслужба МВС.
Шахраї наживаються на абонентах «Київстар»: українців попередили про нову фішингову схему
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Що відомо
«Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку «Київстар. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора», — йдеться у повідомленні.
Як працює схема
Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.
Як уберегти себе
Українцям радять довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.
Також ні в якому разі не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та ділитися номерами телефонів та особистими даними.
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«Будьте пильними та не дайте себе ошукати», — наголосили в МВС.
Хакерська атака на «Київстар»
12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами Комарова, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.
Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.
Окрім найбільшого мобільного оператора під кіберудар 12 грудня потрапив й monobank, але компанії вдалося відбити напад.
У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».
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