Українські хакери атакували російський сервіс Бітрікс

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Атака на Бітрікс 24

Уражено здебільшого сервера на території СНД. В It army of Ukraine зазначили, що понад 40% користувачів CRM-систем (управління відносинами з клієнтами), серед яких такі гіганти, як «Роснєфть» мають великі проблеми з клієнтами.

«Це десятки чи навіть сотні мільйонів доларів збитків для економіки ворога, але залежить від того як довго ми їх протримаємо», — зазначають українські айтівці.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 18 грудня українські хакери атакували 15 сайтів компаній з нагоди Дня російських ракетних військ.