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21 грудня 2023, 9:44

Українські хакери атакували російський сервіс Бітрікс

Хакери з українського руху It army of Ukraine заявили про успішну атаку на сервери Бітрікс 24, сервісу, яким користуються такі великі російські компанії, як «роснєфть». Про це повідомляє It army of Ukraine на своєму каналі у Telegram.

Хакери з українського руху It army of Ukraine заявили про успішну атаку на сервери Бітрікс 24, сервісу, яким користуються такі великі російські компанії, як «роснєфть».
Фото: depositphotos.com

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Атака на Бітрікс 24

Уражено здебільшого сервера на території СНД. В It army of Ukraine зазначили, що понад 40% користувачів CRM-систем (управління відносинами з клієнтами), серед яких такі гіганти, як «Роснєфть» мають великі проблеми з клієнтами.

«Це десятки чи навіть сотні мільйонів доларів збитків для економіки ворога, але залежить від того як довго ми їх протримаємо», — зазначають українські айтівці.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 18 грудня українські хакери атакували 15 сайтів компаній з нагоди Дня російських ракетних військ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
21 грудня 2023, 9:48
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Ой опять этот пиар?) Это не те ли хакеры которых американцы спалили что живут в укр и доят европу ломая их систему защиты ? :D
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0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
21 грудня 2023, 10:02
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После провала с Киевстаром надо же что-то вбрасывать для побед))) Все показали свою некомпетентность, а теперь такие вот мы тут что-то взломали…
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
21 грудня 2023, 10:18
#
Зазвичай, найкомпетентніші люди країни сидять десь в коментах та працюють таксистом або охороняють АТБ.
Будь-яка компетентна людина знає, що надійність системи безпеки дорівнює надійності людини, яку можуть купити або залякати, щоб отримати її доступи або пристрій. Це означає, що ти хоть лусни, але коли умовний Вася продав свій пароль та телефон для двофакторки кацапні, ти можеш тільки реагувати…
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Oleksii Ch
Oleksii Ch
21 грудня 2023, 10:48
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Так, це тобі не криптою арбітражити по купленому гуртом гайду…
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0
KValera
KValera
21 грудня 2023, 10:45
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Троє дітей Міністра оборони України Рустема Умєрова стали громадянами США Про це свідчать дані з декларацій за 2021−22 роки, які були подані до НАЗК у грудні. В декларації за 2019 рік дружина та на той час двоє дітей подружжя вказані як громадяни України. Це напевно також хакери зробили.
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Qwerty1999
Qwerty1999
21 грудня 2023, 11:18
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KValera
«Троє дітей Міністра оборони України
Рустема Умєрова стали громадянами США»

И что плохого, в том что у Умерова трое детей,
или в том, что его дети стали гражданами США?
Вам бы хотелось, чтобы они получили гражданство россии?

Кстати, в 2021—2022 годах Умеров не был Министром Обороны,
да и его дети как были так и остались гражданами Украины…
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