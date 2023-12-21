Хакери з українського руху It army of Ukraine заявили про успішну атаку на сервери Бітрікс 24, сервісу, яким користуються такі великі російські компанії, як «роснєфть». Про це повідомляє It army of Ukraine на своєму каналі у Telegram.
21 грудня 2023, 9:44
Українські хакери атакували російський сервіс Бітрікс
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Атака на Бітрікс 24
Уражено здебільшого сервера на території СНД. В It army of Ukraine зазначили, що понад 40% користувачів CRM-систем (управління відносинами з клієнтами), серед яких такі гіганти, як «Роснєфть» мають великі проблеми з клієнтами.
«Це десятки чи навіть сотні мільйонів доларів збитків для економіки ворога, але залежить від того як довго ми їх протримаємо», — зазначають українські айтівці.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 18 грудня українські хакери атакували 15 сайтів компаній з нагоди Дня російських ракетних військ.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
Будь-яка компетентна людина знає, що надійність системи безпеки дорівнює надійності людини, яку можуть купити або залякати, щоб отримати її доступи або пристрій. Це означає, що ти хоть лусни, але коли умовний Вася продав свій пароль та телефон для двофакторки кацапні, ти можеш тільки реагувати…
KValera
«Троє дітей Міністра оборони України
Рустема Умєрова стали громадянами США»
И что плохого, в том что у Умерова трое детей,
или в том, что его дети стали гражданами США?
Вам бы хотелось, чтобы они получили гражданство россии?
Кстати, в 2021—2022 годах Умеров не был Министром Обороны,
да и его дети как были так и остались гражданами Украины…