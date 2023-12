Які книжки МВФ рекомендує прочитати Зеленському

1. Світ зараз знаходиться в стані полікризи (багато криз одночасно — polycrisis) або пермакризи (постійної кризи — permacrisis). Україна в центрі цієї кризи. Як із цим впоратися і як починити цей світ, буде цікавим прочитати у новій книжці Гордона Брауна, Мохамеда Ель-Ріяна та Нобелівського лауреата з економіки Майкла Спенса «Permacrisis».

2. Нашим ключовим військовим та фінансовим партнером зараз є США. Президент і команда роблять все можливе, щоб ця підтримка була непохитною. Для того, щоб розуміти краще американську зовнішню політику, є багато книжок. Ми розуміємо, що ця політика є дуже складною, має багато історичних особливостей. Тому я порекомендував відносно нову книжку Боба Зеліка, колишнього президента Світового банку «America in the World: A History of U.S. Diplomacy and Foreign Policy».

3. Україна прагне стати членом ЄС, і точно ним стане одного дня. Але нам треба більше вивчати і розуміти, що таке родина Європейського Союзу, як народжувалась ідея, який зміст вкладали батьки-засновники в концепцію єдиного європейського простору. Я особисто не читав цієї книжки, але після рішень Європейської Ради планую це зробити: «Мемуари Жана Моне».

4. Після війни Україну чекає на велику реконструкцію. Ми всі працюємо над чимось, на кшталт Плану Маршала. Але нам також треба зрозуміти, а що це був за план — чи ми зможемо скопіювати його, чи нам доведеться створювати для себе щось інше, на кшталт Плану Урсули, Крісталіни чи Пріцкер. Я не знаю книжки, краще на цю тему, ніж книжка Бена Стейла «Marshall Plan».

5. Але нам ще треба виграти війну. Я не є спеціалістом у військовій справі, але хочу більше розібратися в ній. Останнім часом вийшло декілька важливих книжок про війну у 21 сторіччі. Я порадив обрати нову книжку генерала Петреуса (вийшла в середині жовтня 2023 року і вже включає розділи про російське вторгнення) — «Conflict».

6. Зеленський відомий, як дуже сильний оратор. Його промови останні 2 роки були чутні і в парламентах ключових країн-партнерів, і на площах ключових столиць світу. Є така книжка «The World's Great Speeches» — я впевнений, що декілька речей Президента буде в цій, або схожій книжці в майбутньому.

7. Минулими роками виходило багато книжок про те, що у сучасному світі влада також досягатиметься через переваги у володінні ШІ. 2023 рік був роком розвитку штучного інтелекту, і тому, на мою думку, Україні важливо далі розвиватися, як країні, в якій ШІ також має практичне застосування — від військових дій до освіти та державного управління. Тому я порекомендував книжку, які написали двоє моїх гарних друзів з MIT: Дарон Аджемоглу та Саймон Джонсон «Power and progress». Вона про те, як дивитися на ШІ в парадигмі розвитку технологій.

8. Україна — демократична країна, яка ще прагне втілювати ліберальні економічні реформи. Паралельно ми намагаємось побудувати сильну державу, але також і сильне громадянське суспільство, яке би врівноважувало державний апарат, робило би його підзвітним. Я не читав краще книжки на цю тему, ніж фоліант Дарона Аджемоглу та Джеймса Робінсона «Вузький коридор».

9. Від кліматичних змін ми нікуди вже не дінемося, на жаль. Але треба зрозуміти, як уникнути катастрофічних наслідків, які зміна клімату принесе нашій планеті. В України під час відновлення також є роль в цьому процесі — ми повинні відбудувати нашу економіку та наші міста зеленішими та стійкішими (sustainable). На тему клімату написано багато книжок. Я порадив книжку Біла Гейтса «How to avoid climate disaster».

10. І останнє: Володимир Зеленський є також і чоловіком для своєї дружини, і батьком для своїх двох дітей. Через роботу він проводить багато часу не в колі родини. Але й Перша Леді грає важливу роль у просування інтересів України. І це абсолютно природньо, що багато жінок в сучасному світі звалюють на свої плечі дуже багато не завжди властивих завдань. Про це пише в своїй книжці «Career and Family» лауреат Нобелевської премії цього року Клаудіа Голдін. Її я також порадив, щоб Президент передав Олені Зеленській.