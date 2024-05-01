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1 травня 2024, 14:32

Сенат США ухвалив заборону імпорту російського урану

У вівторок, 30 квітня, Сенат США проголосував за схвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії. Даний законопроєкт передали на підпис президенту Джо Байдену. Про це повідомляє Bloomberg.

У вівторок, 30 квітня, Сенат США проголосував за схвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії.
Фото: wikipedia.org

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Документ про заборону імпорту російського урану, ухвалений одноголосно. Він забороняє ввозити уран з рф до 2040 року, дозволяючи тимчасові винятки до січня 2028 року. Байден повинен підписати законопроект, перш ніж він стане законом. Заборона буде введена через 90 днів після набуття чинності закону.

Згідно з даними Міністерства енергетики США, росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива американського флоту з понад 90 комерційних реакторів, що робить її іноземним постачальником № 1.

Продаж ядерного палива приносить росії приблизно $1 млрд на рік. При цьому заміна поставок збагаченого урану може стати проблемою, що також може підняти його вартість приблизно на 20%.

Джерело: Мінфін
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