Пенсійний фонд України у квітні 2024 року профінансував пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати на загальну суму 68,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
1 травня 2024, 15:56
ПФУ профінансував усі соціальні виплати за квітень
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Виплати у квітні
- На пенсійні виплати спрямовано 60,5 млрд грн.
- На виплату житлових субсидій та пільг направлено 5,3 млрд грн.
- На страхові виплати — 2,8 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1,6 млрд грн.
«У квітні надано 1075 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Пенсійний фонд завершив ідентифікацію пенсіонерів-ВПО. Фізичну ідентифікацію в Україні пройшли майже 213 тис. пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих до початку повномасштабного вторгнення.
Джерело: Мінфін
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