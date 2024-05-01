ПФУ профінансував усі соціальні виплати за квітень

Пенсійний фонд України у квітні 2024 року профінансував пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати на загальну суму 68,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Виплати у квітні

На пенсійні виплати спрямовано 60,5 млрд грн.

На виплату житлових субсидій та пільг направлено 5,3 млрд грн.

На страхові виплати — 2,8 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1,6 млрд грн.

«У квітні надано 1075 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Пенсійний фонд завершив ідентифікацію пенсіонерів-ВПО. Фізичну ідентифікацію в Україні пройшли майже 213 тис. пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих до початку повномасштабного вторгнення.