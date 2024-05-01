Нацбанк публікуватиме нові показники ринку ОВДП

Національний банк України доповнив розділ «Фінансові ринки» на своєму сайті новими показниками роботи ринку облігацій внутрішньої державної позики. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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На сторінці міститься детальна інформація про операції, які проводяться з ОВДП на вторинному ринку, за окремими характеристиками:

валютою випуску;

типами правочинів;

строком обігу цінних паперів.

Відповідна інформація представлена у формі графіків, що дає змогу користувачам візуально простежити зміни в роботі ринку ОВДП за будь-який період часу в межах останніх п'яти років.

Крім того, передбачена можливість завантажити необхідні дані в зручному форматі українською та англійською мовами.