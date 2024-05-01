Національний банк України доповнив розділ «Фінансові ринки» на своєму сайті новими показниками роботи ринку облігацій внутрішньої державної позики. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
1 травня 2024, 16:18
Нацбанк публікуватиме нові показники ринку ОВДП
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На сторінці міститься детальна інформація про операції, які проводяться з ОВДП на вторинному ринку, за окремими характеристиками:
- валютою випуску;
- типами правочинів;
- строком обігу цінних паперів.
Відповідна інформація представлена у формі графіків, що дає змогу користувачам візуально простежити зміни в роботі ринку ОВДП за будь-який період часу в межах останніх п'яти років.
Крім того, передбачена можливість завантажити необхідні дані в зручному форматі українською та англійською мовами.
Джерело: Мінфін
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