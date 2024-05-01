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1 травня 2024, 16:18

Нацбанк публікуватиме нові показники ринку ОВДП

Національний банк України доповнив розділ «Фінансові ринки» на своєму сайті новими показниками роботи ринку облігацій внутрішньої державної позики. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України доповнив розділ «Фінансові ринки» на своєму сайті новими показниками роботи ринку облігацій внутрішньої державної позики.

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На сторінці міститься детальна інформація про операції, які проводяться з ОВДП на вторинному ринку, за окремими характеристиками:

  • валютою випуску;
  • типами правочинів;
  • строком обігу цінних паперів.

Відповідна інформація представлена у формі графіків, що дає змогу користувачам візуально простежити зміни в роботі ринку ОВДП за будь-який період часу в межах останніх п'яти років.

Крім того, передбачена можливість завантажити необхідні дані в зручному форматі українською та англійською мовами.

Джерело: Мінфін
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