Чистий прибуток PayPal у першому кварталі збільшився на 12%

Американська платіжна система PayPal Holdings у першому кварталі 2024 року збільшила чистий прибуток у порівнянні з першим кварталом минулого року на 12%, виторг — на 9%. Про це свідчать дані компанії.

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Прибуток

Чистий прибуток у січні-березні 2024 року склав $888 млн порівняно з $795 млн за аналогічний період попереднього року. Прибуток у розрахунку на акцію зріс до $0,83 з $0,7 роком раніше.

Прибуток без урахування разових факторів склав $1,08 на акцію, виявившись гіршим за середній прогноз опитаних FactSet аналітиків у $1,22 на акцію. PayPal почала використовувати нову методологію розрахунку цього показника і тепер зокрема враховує в ньому витрати на виплату винагород у вигляді акцій.

Квартальний виторг компанії склав $7,7 млрд проти $7,04 млрд роком раніше. Консенсус-прогноз аналітиків для цього показника становив $7,5 млрд.

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Обсяг платежів

Загальний обсяг платежів на платформах компанії збільшився на 14% до $403,9 млрд. Показник без урахування коливань валютних курсів також підвищився на 14%.

Кількість оброблених транзакцій зросла на 11%, до 6,5 млрд. Число активних акаунтів у системі PayPal за рік скоротилося на 1%, до 427 млн, порівняно з попереднім кварталом воно збільшилося на 0,4%.

Прогноз

Згідно з прогнозом PayPal, у поточному кварталі її виторг підвищиться на 6,5−7%, прибуток у розрахунку на акцію складе $0,83, скоригований прибуток — $0,87 на акцію.

За підсумками всього 2024 року компанія розраховує отримати чистий прибуток $3,65 на акцію. PayPal очікує, що її річний скоригований прибуток збільшиться на 5−9%.