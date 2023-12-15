Головне за тиждень: атака на «Київстар», нова облікова ставка НБУ, рекордний курс долара

Найбільший мобільний оператор країни пережив масштабну кібератаку російських хакерів. Компанія добу не могла відновити мережу й на кінець тижня ще не повернула доступ до всіх сервісів. За словами представників компанії, особисті дані клієнтів були захищені.

Єврорада підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС

Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.

НБУ знизив облікову ставку до 15%

МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу до 2027 року

Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 37 гривень

Національний банк України встановив на 14 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,0245/$. Регулятор вперше в історії підняв курс долара понад 37 грн, однак варто зазначити, що на відміну від офіційного обмінний курс був значно вищим восени 2022 року — до 43 грн.

Україна отримала третій транш від МВФ — близько $900 млн

Світовий банк виділяє Україні додаткові $1,3 мільярда допомоги

Кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

Україна за тиждень повністю розрахується з МВФ за програмою stand-by 2018 року

Україна виплатить у еквіваленті $166 млн за поточним курсом. Виплата буде здійснена виключно за рахунок золото-валютних резервів, без обтяження державних фінансів. На початок 2024 року борг України перед МВФ становитиме $11,85 млрд.