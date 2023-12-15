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15 грудня 2023, 20:00

Головне за тиждень: атака на «Київстар», нова облікова ставка НБУ, рекордний курс долара

Атака на «Київстар»

Найбільший мобільний оператор країни пережив масштабну кібератаку російських хакерів. Компанія добу не могла відновити мережу й на кінець тижня ще не повернула доступ до всіх сервісів. За словами представників компанії, особисті дані клієнтів були захищені.

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Кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

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Україна виплатить у еквіваленті $166 млн за поточним курсом. Виплата буде здійснена виключно за рахунок золото-валютних резервів, без обтяження державних фінансів. На початок 2024 року борг України перед МВФ становитиме $11,85 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
15 грудня 2023, 21:34
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Кто ответит на вопрос — почему морда лица типичного депутата такая большая? Это заболевание такое?
Ну и за говядину по 20грн до сих пор ни кто не ответил…
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