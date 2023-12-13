Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 37 гривень

Національний банк України встановив на 14 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,0245/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.

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Регулятор вперше в історії підняв курс долара понад 37 грн, однак варто зазначити, що на відміну від офіційного обмінний курс був значно вищим восени 2022 року — до 43 грн.

НБУ на 14 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 39,9217 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Нацбанк 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни регулятор тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/$, а з 21 липня 2022 року — 36,57 грн/$.