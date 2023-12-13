Національний банк України встановив на 14 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,0245/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.
13 грудня 2023, 17:24
Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 37 гривень
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Регулятор вперше в історії підняв курс долара понад 37 грн, однак варто зазначити, що на відміну від офіційного обмінний курс був значно вищим восени 2022 року — до 43 грн.
НБУ на 14 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 39,9217 грн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Нацбанк 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни регулятор тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/$, а з 21 липня 2022 року — 36,57 грн/$.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 21
Це влаштує уряд та не розізлить наших закордонних партнерів
«Ніби „заплановано“ 43 грн за 1$ на 2024»
То вам наснилось…
Міністерством економіки закладено у проєкт
державного бюджету-2024 курс у 41,4 грн/дол.
«Ніби» — це російською «вроде»
ким заплановано, я не уточнював
Дело в том что НБУ тратил около 2.5−3 млрд долларов в месяц — чтобы и поддержать гривну, продавая доллары, и выручить за международные доллары — гривну, которая идёт на бюджетные нужды.
Так как по сути баланс спрос/предложение примерно оставался удовлетворённым — поэтому больших сдвигов не было: импорт просит Х долларов, НБУ им продаёт столько же. Как только падает предложение доллара — оставшиеся продавцы продают его дороже и так далее (элементарная основа экономики).
Сейчас у НБУ около 38 млрд, примерно половины этих резервов хватит где-то на 7 месяцев с такими темпами продажи если не будет внешней помощи, хотя может небольшую помощь дадут — поэтому чуть дольше удастся продержаться, если повезёт.
Но при меньше 20 млрд. $ резервов скорее всего банк уже не сможет так смело тратить резервы, а курс может начать плыть вверх, часть расходов государства вероятно придётся закрывать эмиссионными деньгами. То есть где-то к концу лета по идее уже начнутся серьёзные проблемы с курсом гривны (если внешнюю помощь не утвердят в достаточном объёме).
Ещё многое зависит от военной ситуации, поэтому прогнозировать тут сложно даже более-менее спокойный курс до конца лета. Может всё сложиться не очень хорошим образом.
Посмотрим, время покажет, но тенденция в целом на девальвацию уже.
Ну це хіба в мріях тих, хто сидить у наростаючих збитках від купівлі долару)
Но пока — нельзя сказать что в убытке.
Люди даже акции разных компаний покупают и временами эти акции падают значительно — это, конечно, отдельная тема, но опытные инвесторы анализируют все факторы и понимают перспективы.
Так же и с валютой, золотом например: смотрят не то что на короткой дистанции, а смотрят на экономические, политические и другие процессы которые могут повлиять на курс.
И пока что ситуация складывается так, что 2024 год с высокой вероятностью (особенно если помощь будет в очень маленьком объёме) — будет годом значительной девальвации гривны. Могут сложиться события иначе — да, но скорее нет.
А решает пусть каждый сам для себя в чём ему хранить деньги.
чтобы не промахнуться…
Вы вчера обещали на сегодня и последующие дни ежедневный рост
минимум по 10−12 коп в день, а сегодня курс подрос только на 4коп.
С такими темпами роста не то что ранее обещанные вами 70+,
а даже 38 увидим не так скоро, как вы обещаете…
Щось ви стали скромніше, всього лише 38, а як же реальний курс 70?))
Щось ви стали скромніше, всього лише 38, а як же реальний курс 70?))
Max55
10 апреля 2023, 14:37
#
Я ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЮСЬ , когда согласно меморандума с МВФ , уже летом 2023 года НБУ откажется от фиксированного курса , и USD перевалит за отметку может 40 , а может и 42 , а может и 44 (ВЕДЬ В БЮДЖЕТ 2023 ГОДА ЗАЛОЖЕН СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС 42,20) — ты Лёня исчезнешь с форума так же внезапно , как и на этом форуме появился …Ты исчезнешь — а народ с грЫвневыми инструментами , которые ты постоянно рекламируешь — останется …
В бюджете на 2023 год заложен среднегодовой курс доллара США 42,2 грн/$
К сведению, чтобы в 2023 году среднегодовой вышел на уровень 42,2 грн/$
необходимо, чтобы с 14.12.23 курс был не менее 171+ грн/$