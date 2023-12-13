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13 грудня 2023, 17:24

Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 37 гривень

Національний банк України встановив на 14 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,0245/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.

Національний банк України встановив на 14 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 37,0245/$.
Фото: НБУ

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Регулятор вперше в історії підняв курс долара понад 37 грн, однак варто зазначити, що на відміну від офіційного обмінний курс був значно вищим восени 2022 року — до 43 грн.

НБУ на 14 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 39,9217 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Нацбанк 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни регулятор тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/$, а з 21 липня 2022 року — 36,57 грн/$.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 21

+
0
Bitcoin
Bitcoin
13 грудня 2023, 17:35
#
Курс на девальвацію?
+
+15
timion
timion
13 грудня 2023, 20:45
#
Скорее всего на актуализацию)
+
+37
milon
milon
13 грудня 2023, 17:38
#
37 это еще мало
+
0
youknow
youknow
13 грудня 2023, 18:23
#
НБУ купував по 36,6, тепер продасть по 37. п-профіт
+
0
82845392
82845392
13 грудня 2023, 20:08
#
Вот только он активно распродавал перед этим. И не по 36.6, а по 36. А так — да :)
+
+58
Робин Гуд
Робин Гуд
13 грудня 2023, 18:55
#
Вместо новостей про «рекордные резервы НБУ» ждём теперь новости про «вперше рекордний курс» в ближайшие месяцы.
+
0
youknow
youknow
13 грудня 2023, 19:28
#
Ніби «заплановано» 43 грн за 1$ на 2024
Це влаштує уряд та не розізлить наших закордонних партнерів
+
+15
82845392
82845392
13 грудня 2023, 20:08
#
Да нет, бред какой-то. Это все «кабанчики», перекупы, и вообще пенсионеры в обменники побежали.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 грудня 2023, 20:11
#
youknow
«Ніби „заплановано“ 43 грн за 1$ на 2024»

То вам наснилось…

Міністерством економіки закладено у проєкт
державного бюджету-2024 курс у 41,4 грн/дол.
+
0
youknow
youknow
13 грудня 2023, 22:10
#
Та ні Qwerty1999:)) просто ви (як завжди) неуважні
«Ніби» — це російською «вроде»
ким заплановано, я не уточнював
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
13 грудня 2023, 20:44
#
Реальное отображение ситуации в экономике в виде курса гривны (по отношению к доллару / гривне) — можно увидеть думаю примерно в конце лета 2024 при условии отсутствия внешней фин. помощи или очень урезанной.

Дело в том что НБУ тратил около 2.5−3 млрд долларов в месяц — чтобы и поддержать гривну, продавая доллары, и выручить за международные доллары — гривну, которая идёт на бюджетные нужды.

Так как по сути баланс спрос/предложение примерно оставался удовлетворённым — поэтому больших сдвигов не было: импорт просит Х долларов, НБУ им продаёт столько же. Как только падает предложение доллара — оставшиеся продавцы продают его дороже и так далее (элементарная основа экономики).

Сейчас у НБУ около 38 млрд, примерно половины этих резервов хватит где-то на 7 месяцев с такими темпами продажи если не будет внешней помощи, хотя может небольшую помощь дадут — поэтому чуть дольше удастся продержаться, если повезёт.

Но при меньше 20 млрд. $ резервов скорее всего банк уже не сможет так смело тратить резервы, а курс может начать плыть вверх, часть расходов государства вероятно придётся закрывать эмиссионными деньгами. То есть где-то к концу лета по идее уже начнутся серьёзные проблемы с курсом гривны (если внешнюю помощь не утвердят в достаточном объёме).

Ещё многое зависит от военной ситуации, поэтому прогнозировать тут сложно даже более-менее спокойный курс до конца лета. Может всё сложиться не очень хорошим образом.

Посмотрим, время покажет, но тенденция в целом на девальвацию уже.
+
+15
Alex2006
Alex2006
13 грудня 2023, 21:40
#
>Посмотрим, время покажет, но тенденция в целом на девальвацию уже.
Ну це хіба в мріях тих, хто сидить у наростаючих збитках від купівлі долару)
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
13 грудня 2023, 22:23
#
Убытки будут если уже продать доллар прямо сейчас и «зафиксировать прибыль» (точнее убыток). А кто сидит «в долларе» даже купленном по 42 — пока что не в убытке, возможно да — в упущенной прибыли, частично из-за долларовой инфляции в убытке — но не факт что не придёт время, когда этот же доллар очень сильно спасёт их владельца во времена «безудержного печатного станка» — а такое может наступить.

Но пока — нельзя сказать что в убытке.

Люди даже акции разных компаний покупают и временами эти акции падают значительно — это, конечно, отдельная тема, но опытные инвесторы анализируют все факторы и понимают перспективы.

Так же и с валютой, золотом например: смотрят не то что на короткой дистанции, а смотрят на экономические, политические и другие процессы которые могут повлиять на курс.

И пока что ситуация складывается так, что 2024 год с высокой вероятностью (особенно если помощь будет в очень маленьком объёме) — будет годом значительной девальвации гривны. Могут сложиться события иначе — да, но скорее нет.

А решает пусть каждый сам для себя в чём ему хранить деньги.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
13 грудня 2023, 19:35
#
Вообще То *** на 45 грн. За 1 у.е…на 2024 год…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 грудня 2023, 20:13
#
Пиши сразу 50 грн/дол
чтобы не промахнуться…
+
0
uxui
uxui
13 грудня 2023, 20:11
#
Через неделю 38
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 грудня 2023, 20:18
#
Uxui

Вы вчера обещали на сегодня и последующие дни ежедневный рост
минимум по 10−12 коп в день, а сегодня курс подрос только на 4коп.

С такими темпами роста не то что ранее обещанные вами 70+,
а даже 38 увидим не так скоро, как вы обещаете…
+
+30
Alex2006
Alex2006
13 грудня 2023, 20:25
#
Зафіксували прогноз як зазвичай тут у коментарях: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/195782/

Щось ви стали скромніше, всього лише 38, а як же реальний курс 70?))
+
0
Alex2006
Alex2006
13 грудня 2023, 20:27
#
Зафіксували прогноз як зазвичай тут у коментарях: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/195782/

Щось ви стали скромніше, всього лише 38, а як же реальний курс 70?))
+
0
Alex2006
Alex2006
13 грудня 2023, 20:29
#
Бачу, тут знову почали говорити про «заплановані» курси, люди що вперше звернули увагу на цифри і не в курсі, що там завжди набагато завищений курс?)) Ніколи ще курс не був і близько таким, як закладали, завжди був нижче або набагато нижче) Нуа потім маємо такі «перли»:

Max55
10 апреля 2023, 14:37
#
Я ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЮСЬ , когда согласно меморандума с МВФ , уже летом 2023 года НБУ откажется от фиксированного курса , и USD перевалит за отметку может 40 , а может и 42 , а может и 44 (ВЕДЬ В БЮДЖЕТ 2023 ГОДА ЗАЛОЖЕН СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС 42,20) — ты Лёня исчезнешь с форума так же внезапно , как и на этом форуме появился …Ты исчезнешь — а народ с грЫвневыми инструментами , которые ты постоянно рекламируешь — останется …
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
14 грудня 2023, 0:04
#
В бюджете на 2024 год заложен среднегодовой курс доллара США 41,4 грн/$

В бюджете на 2023 год заложен среднегодовой курс доллара США 42,2 грн/$

К сведению, чтобы в 2023 году среднегодовой вышел на уровень 42,2 грн/$
необходимо, чтобы с 14.12.23 курс был не менее 171+ грн/$
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