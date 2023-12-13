Україна за тиждень повністю розрахується перед МВФ за програмою stand-by 2018 року, виплативши еквівалент $166 млн за поточним курсом. Про це написав у фейсбуці економіст Олексій Блінов.
Визначна подія: Україна за тиждень повністю розрахується з МВФ за програмою stand-by 2018 року
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Що відомо
Виплата буде здійснена виключно за рахунок золото-валютних резервів (ЗВР), без обтяження державних фінансів, зазначив економіст.
На початок 2024 року борг України перед МВФ становитиме $11,85 млрд.Ефективна ставка для цього боргу наразі становить 7% річних
Блінов також назвав ще одну визначну віху: перекладення боргового тягаря перед МВФ на державний бюджет. Якщо старі програми фінансувалися переважно ЗВР, то починаючи з пандемії 2020 року гроші від МВФ брав виключно Мінфін, пояснив експерт.
У 2023 році загальна сума повернення кредитів МВФ становила $2,6 млрд і розподілялася між НБУ та Мінфіном як 64:36. У 2024 році належні до сплати $2,4 млрд розподілятимуться вже як 40:60. І надалі частка Мінфіну у виплатах буде тільки зростати, зазначив економіст.
Передісторія
Наприкінці 2018 року Рада директорів МВФ схвалила програму підтримки економічної політики (stand-by arrangement, SBA) на суму $3,9 млрд і перший кредитний транш на $1,4 млрд.
Його отримання дало Україні можливість залучити іншу міжнародну фінансову підтримку. 18 грудня 2018 року Україна отримала фінансову гарантію на суму $750 млн від Світового банку, за якою 27 грудня залучила кредит у розмірі €349,3 млн, наданого Deutsche Bank.
Коментарі - 2
Вернули $166 млн.
Должны $21 млрд.