Визначна подія: Україна за тиждень повністю розрахується з МВФ за програмою stand-by 2018 року

Що відомо

Виплата буде здійснена виключно за рахунок золото-валютних резервів (ЗВР), без обтяження державних фінансів, зазначив економіст.

На початок 2024 року борг України перед МВФ становитиме $11,85 млрд.Ефективна ставка для цього боргу наразі становить 7% річних

Блінов також назвав ще одну визначну віху: перекладення боргового тягаря перед МВФ на державний бюджет. Якщо старі програми фінансувалися переважно ЗВР, то починаючи з пандемії 2020 року гроші від МВФ брав виключно Мінфін, пояснив експерт.

У 2023 році загальна сума повернення кредитів МВФ становила $2,6 млрд і розподілялася між НБУ та Мінфіном як 64:36. У 2024 році належні до сплати $2,4 млрд розподілятимуться вже як 40:60. І надалі частка Мінфіну у виплатах буде тільки зростати, зазначив економіст.