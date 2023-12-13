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13 грудня 2023, 16:44

Визначна подія: Україна за тиждень повністю розрахується з МВФ за програмою stand-by 2018 року

Україна за тиждень повністю розрахується перед МВФ за програмою stand-by 2018 року, виплативши еквівалент $166 млн за поточним курсом. Про це написав у фейсбуці економіст Олексій Блінов.

Україна за тиждень повністю розрахується перед МВФ за програмою stand-by 2018 року, виплативши еквівалент $166 млн за поточним курсом.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Виплата буде здійснена виключно за рахунок золото-валютних резервів (ЗВР), без обтяження державних фінансів, зазначив економіст.

На початок 2024 року борг України перед МВФ становитиме $11,85 млрд.Ефективна ставка для цього боргу наразі становить 7% річних

Блінов також назвав ще одну визначну віху: перекладення боргового тягаря перед МВФ на державний бюджет. Якщо старі програми фінансувалися переважно ЗВР, то починаючи з пандемії 2020 року гроші від МВФ брав виключно Мінфін, пояснив експерт.

У 2023 році загальна сума повернення кредитів МВФ становила $2,6 млрд і розподілялася між НБУ та Мінфіном як 64:36. У 2024 році належні до сплати $2,4 млрд розподілятимуться вже як 40:60. І надалі частка Мінфіну у виплатах буде тільки зростати, зазначив економіст.

Передісторія

Наприкінці 2018 року Рада директорів МВФ схвалила програму підтримки економічної політики (stand-by arrangement, SBA) на суму $3,9 млрд і перший кредитний транш на $1,4 млрд.

Його отримання дало Україні можливість залучити іншу міжнародну фінансову підтримку. 18 грудня 2018 року Україна отримала фінансову гарантію на суму $750 млн від Світового банку, за якою 27 грудня залучила кредит у розмірі €349,3 млн, наданого Deutsche Bank.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Strain
Strain
13 грудня 2023, 17:16
#
«Значимое событие»
Вернули $166 млн.
Должны $21 млрд.

+
0
youknow
youknow
13 грудня 2023, 19:32
#
Ледь досягли розмірів 2010 року по доступних ресурсах.
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