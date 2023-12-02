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2 грудня 2023, 14:12

Кабмін схвалив подання заяви на ваучер підтримки конкурентоспроможності через портал «Дія»

Кабінет міністрів схвалив подання в електронній формі на порталі «Дія» заяви на отримання ваучера для підтримки конкурентоспроможності. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів схвалив подання в електронній формі на порталі «Дія» заяви на отримання ваучера для підтримки конкурентоспроможності.
Фото: diia.gov.ua

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Зокрема, внесено зміни до порядку видачі ваучерів для підтримки конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці.

Так, запроваджено подання заяви на отримання ваучера в електронній формі з використанням коштів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (порталу «Дія»).

Надано можливість отримати ваучер внутрішньо переміщеним особам, які за останні три роки проходили перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття, якщо вони отримали довідку про взяття на облік ВПО після введення воєнного стану.

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Крім того, надано можливість отримання ваучера для перепідготовки за робітничою професією або підвищення кваліфікації особам, яким: підтверджено повну або часткову професійну кваліфікацію, здобуту шляхом неформальної або інформаційної освіти; визнано професійну кваліфікацію, отриману в інших країнах.

Серед іншого, надано можливість отримання від центру зайнятості інформації про порядок та умови видачі ваучера за допомогою інформаційно-комунікаційних систем.

Джерело: Мінфін
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