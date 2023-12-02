«Дія» бере участь у розробці європейського цифрового гаманця

«Дія» долучилася до ініційованої Єврокомісією розробки EU Digital Wallet — цифрового гаманця для громадян ЄС. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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«EUDIW — цифровий гаманець, ініціатива Європейської комісії, яка дасть змогу громадянам ЄС ідентифікувати себе та підтверджувати особисту інформацію. Що зробить зручнішим онлайн- та офлайн-послуги у всьому ЄС. Як наша „Дія“ в Україні», — йдеться в повідомленні.

З цим цифровим документом можна буде відкривати банківські рахунки, підписувати папери та зберігати цифрові документи, як-от водійські посвідчення, свідоцтва професійного статусу власника гаманця, електронні рецепти тощо.

«Наша мета в цьому проєкті — забезпечити можливість українцям використовувати „Дію“ в ЄС, а європейцям — свої EUDIW в Україні», — зазначили розробники.