«Дія» долучилася до ініційованої Єврокомісією розробки EU Digital Wallet — цифрового гаманця для громадян ЄС. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
2 грудня 2023, 10:45
«Дія» бере участь у розробці європейського цифрового гаманця
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«EUDIW — цифровий гаманець, ініціатива Європейської комісії, яка дасть змогу громадянам ЄС ідентифікувати себе та підтверджувати особисту інформацію. Що зробить зручнішим онлайн- та офлайн-послуги у всьому ЄС. Як наша „Дія“ в Україні», — йдеться в повідомленні.
З цим цифровим документом можна буде відкривати банківські рахунки, підписувати папери та зберігати цифрові документи, як-от водійські посвідчення, свідоцтва професійного статусу власника гаманця, електронні рецепти тощо.
«Наша мета в цьому проєкті — забезпечити можливість українцям використовувати „Дію“ в ЄС, а європейцям — свої EUDIW в Україні», — зазначили розробники.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
боги перекладу
питання тільки де: в редакції мінфіну чи в мінцирку
«Дія» создает цифровой кошелек для граждан ЕС