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2 грудня 2023, 10:45

«Дія» бере участь у розробці європейського цифрового гаманця

«Дія» долучилася до ініційованої Єврокомісією розробки EU Digital Wallet — цифрового гаманця для громадян ЄС. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Дія» долучилася до ініційованої Єврокомісією розробки EU Digital Wallet — цифрового гаманця для громадян ЄС.
Фото: khm.gov.ua

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«EUDIW — цифровий гаманець, ініціатива Європейської комісії, яка дасть змогу громадянам ЄС ідентифікувати себе та підтверджувати особисту інформацію. Що зробить зручнішим онлайн- та офлайн-послуги у всьому ЄС. Як наша „Дія“ в Україні», — йдеться в повідомленні.

З цим цифровим документом можна буде відкривати банківські рахунки, підписувати папери та зберігати цифрові документи, як-от водійські посвідчення, свідоцтва професійного статусу власника гаманця, електронні рецепти тощо.

«Наша мета в цьому проєкті — забезпечити можливість українцям використовувати „Дію“ в ЄС, а європейцям — свої EUDIW в Україні», — зазначили розробники.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
2 грудня 2023, 13:07
#
Досить пургу нести. Цифровий гаманець — для цифрових грошей (CBDC). Тобто для рабства, а не для зручності.
+
0
Три літри
Три літри
2 грудня 2023, 19:54
#
електронні рецепти тощо.

боги перекладу

питання тільки де: в редакції мінфіну чи в мінцирку
+
0
roman731
roman731
2 грудня 2023, 23:33
#
Это ещё по-божески. На UBR этой новости дали такой заголовок:

«Дія» создает цифровой кошелек для граждан ЕС
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